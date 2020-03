11:05 a.m.

“No se puede decir que se han equivocado, pero en el caso nuestro estamos seguros que no corresponde a Nicaragua” así lo aseguró la doctora Martha Reyes Álvarez Directora de Epidemiología del Ministerio de Salud del régimen sandinista, al ser cuestionada sobre el caso de una paciente Covid-19 exportado a Cuba.

En una entrevista matutina por Canal 10, Reyes Álvarez negó que Nicaragua haya exportado un caso de Covid-19 a Cuba y pidió a la autoridades de salud que revisen bien la información, dado que las fechas no cuadran con la fecha del primer caso reportado en el país. “Es muy importante que revisen la información ellos dicen que el paciente llegó el 16 de marzo y nuestro primer caso fue reportado el 18 de marzo, desde el punto de vista de vigilancia y con el muestreo que se ha estado haciendo diario, desde que se comenzaron los primeros cuadros no hemos tenido más que los cuatro casos importados y los contactos alrededor están en seguimiento y no ha reportado ninguna sintomatología” manifestó Reyes.

La directora de Epidemiología sostuvo que “No pudo haber sido” dado que el primer caso reportado en Nicaragua fue el 18 de marzo “es importante que las autoridades de Cuba también revisen a todos nos corresponde hay una situación, es importante que todos los países tenemos que revisar y dar el seguimiento con la información que se va a confirmar, porque nuestros casos son específicamente de transmisión a través de importaciones de otros países” apuntó.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) a través del director de epidemiología Fransisco Durán informó que la paciente procedente de Nicaragua es un ciudadana cubana de 54 años de edad, quien arribó a la isla el 16 de marzo desde Nicaragua. “Comenzó el 26 de marzo con síntomas y ese mismo día fue ingresada en el Hospital Manuel Fajardo. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento”, aseguró Durán.

La funcionaria rechazó que en el país exista transmisión comunitarias e insistió en la vigilancia que puede establecer a través de un oportuno diagnóstico a personas con el virus “contamos con las personas capacitadas que fueron a México y contamos con las pruebas que la OMS ha podido establecer en todos los países de la región”

Hace dos semanas llegó a Nicaragua la Brigada Médica Cubana, Henry Reeve, para ayudar al Minsa en la prevención y el abordaje del COVID-19. La dictadura de Daniel Ortega vende la idea a los fanáticos sandinistas que el Interferón Alfa 2 B, medicamento cubano es la cura para el Covid-19, incluso les aseguran que Nicaragua producirá dicho medicamento en la planta de vacunas Mechnikov.