El sancionado Roberto López, Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) evadió las preguntas del periodista Wilih Narváez en el programa matutino de entrevistas por Canal 10, al ser cuestionado por las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en noviembre del 2019, por participar en transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción en nombre del Gobierno de Nicaragua.

López contestó “No tengo nada que responder a sus señalamientos, todo está revisado por la Contraloría General de la República y el tema importante es que todos debemos de estar enfocándonos para prevenir la epidemia del coronavirus y en el trabajo que está haciendo el INSS y el Ministerio de Salud”

Sobre si las sanciones afectan la institucionalidad y operaciones del INSS, López respondió que “Nosotros vivimos en Nicaragua y las leyes de Estados Unidos no tiene nada que ver con Nicaragua, aquí en Nicaragua lo que estamos haciendo es seguir trabajando para garantizar la atención de todos los pensionados, asegurados y su familia, en coordinación con el Ministerio de Salud para prevenir la aparición de estas enfermedades Covid-19”.

A pesar que López señala que las sanciones no afectan a Nicaragua, en el Consejo de Naciones Unidas, Valdrack Jaentschke pidió a los países que apoyan a Nicaragua para que Estados Unidos suspenda las sanciones, a pesar que las medidas impuestas afectan a individuos no al Estado de Nicaragua.

“Yo no vivo en Estados Unidos, no tengo ningún problema en Estados Unidos, las sanciones que establezca cualquier gobierno contra nacionales son ilegales y no tiene ningún efecto en Nicaragua, no tengo porque responder no hay ningún tipo de delito, todo ese dinero se ha regresado todo ese dinero a regresado, todos esos préstamos a regresado” reiteró en su defensa el sancionado director del INSS.

Respecto al impacto que generó en el Seguro Social la represión gubernamental desatada por el régimen de Daniel Ortega contra los nicaragüenses que provocó desconfianza en la inversión así como desempleo, López señaló que el INSS registra una disminución en los números de asegurados que pasó de tener 750,000 en el seguro obligatorio a 680,000 personas actualmente, pero que supuestamente las finanzas de la institución vienen recuperarse y continuarán asegurando y garantizando las pensiones y la atención médica de todas los asegurados y pensionados.

“El Instituto nicaragüense de Seguridad Social está solvente, los profetas del mal continúan diciendo que no íbamos a poder pagar el aguinaldo y el Instituto continúa trabajando normalmente, el de 20 de abril vamos a ir pagando con toda normalidad” apuntó López.

“Roberto López es señalado de la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno. El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción aliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma", dice el documento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.