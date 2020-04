Unidad Médica de Nicaragua, urge realizar pruebas oportunas del coronavirus

Tras la última oficialización de un quinto contagio positivo de covid- 19 en Nicaragua por parte del régimen sandinista, existe la preocupación en la población por la falta de transparencia en la información sobre el coronavirus en el país

“No nos dicen a cuántas personas le están haciendo las pruebas, por esa cantidad de gente si tenés ese dato, te sirve para saber qué tanto se está tratando de frenar las explosiones epidémicas” dijo en 100% Noticias la doctora Anely Pérez, de la Unidad Médica Nicaragüense

Este 31 de marzo la sancionada Rosario Murillo informó que un adulto mayor de 76 años de edad es positivo COVID-19 y lo catalogó como "importado", pues regresó a Nicaragua el 20 de marzo procedente de Estados Unidos y según Murillo, el 22 de marzo presentó síntomas, pero fue hasta hoy que informó del caso, dejando muchas dudas que no reciben respuesta

¿qué sucedió con él ahora infectado en estos días? ¿ cuándo lo hospitalizaron? ¿con cuántas personas tuvo contacto? ¿se le practicó pruebas COVID-19 a las personas con las cual el paciente tuvo contacto? ¿ Por qué no lo pusieron en cuarentena cuando ingresó al país?

La Dra Anely Pérez, hizo hincapié que conforme a la presentación de síntomas del virus en una persona, el gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud debería someter a pruebas a los contactos de los casos positivos, para descartar o confirmar un contagio y no esperar hasta que se evidencian notoriamente los síntomas. Pérez considera que ese es un gran vacío y debilidad del MINSA para la detección temprana de los casos

"Las pruebas cientificas te dicen que en este contexto es importantisimo hacer un reconocimiento de los casos aunque no sean sospechosos. Lo que no nos queda claro son los términos, una cosa es el contacto, puede ser una persona que haya estado en contacto y no presenta síntomas, pero el MINSA sólo le hace la prueba al contacto que presenta síntomas" expresó con preocupación la doctora Pérez.

Para la unidad médica nicaragüense el MINSA debería de aplicar con más urgencia y prioridad las siguientes recomendaciones y así evitar el inminente colapso en el débil sistema de salud de Nicaragua



Recomendaciones de Unidad Médica Nicaragüense:



1. Ampliar acceso de realizar pruebas de coronavirus a nivel nacional.



2. Rediseñar el patrón de búsqueda de personas infectadas.



3. Reorganizar la prestación de servicios actuales, establecer reservas de insumos y recursos necesarios para ser utilizados durante una emergencia sanitaria de mayor riesgo.



4. Y por último que el gobierno sandinista dejé de insistir que el país se encuentra en una de las primeras fases de la pandemia, cuando recientemente la información anunciada por las mismas autoridades ponen en duda la fase en la que se encuentra el plan para enfrentar la enfermedad.