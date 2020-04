Barrio de Matagalpa sin agua para enfrentar coronavirus

9:37 a.m.

Pobladores del barrio Sor María Romero de Matagalpa denunciaron la falta de agua potable que los obliga hasta irse a bañar a un río. Temen que con la pandemia del coronavirus, se propague la enfermedad. Además ven contradictorio el llamado de lavarse las manos, pero con qué "nos vamos a lavar las manos" reclamaron los pobladores.

“Pasan las brigadas lávense las manos con este virus que hay y con que nos vamos a lavar si no hay ni para cocinar agua, el montón de niños enfermos que vamos hacer nosotros, recurrimos a ENACAL y no dan la solución, la Alcaldía no da la solución porque les vale, ellos tienen el agua todo el santo día mientras nosotros no” dijo un poblador del barrio Sor María Romero, entrevistado por colegas de NOTIMATV.

Este martes pasó una pipa distribuyendo agua por el barrio, pero aún no es suficiente y recuerdan a ENACAL y la alcaldía sandinsita de Matagalpa que hasta pagaron para un proyecto que garantizaría el vital líquido en el barrio y ahora no ven la inversión.

“Aquí pagamos 10 mil pesos (Córdobas) los de abajo se fueron a pegar y solo les quitaron 3 mil, nosotros aquí tenemos derecho a nuestra agua, porque solo la pipa agarra para abajo y no aquí al sector 3” cuestionó una ciudadana.

Otro ciudadano dijo a los medios que “tenemos más de dos semanas de estar sin agua, este problema no es de ahorita, viene de hace varios años metieron tuberías por que supuestamente iba haber agua, un proyecto que a todos les tocó andar saneando y no hicieron nada porque el agua no viene”.