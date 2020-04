Los nicaragüenses ingresaron a Nicaragua de países donde hay transmisión activa del coronavirus aseguró el sancionado diputado Gustavo Porras.

El presidente de la Asamblea nacional, el sancionado diputado sandinista Gustavo Porras, reveló un dato que ni Rosario Murillo y ni el MINSA habían informado al pueblo de Nicaragua y es que tienen prácticamente en vigilancia a 16 mil personas que entraron a Nicaragua procedente de países con "transmisión activa" del coronavirus.

"Los trabajadores de la salud y el modelo de salud familiar y comunitario le está dando seguimiento a más de 16 mil nicaragüenses que han venido, de lugares de países donde hay transmision activa y se les visita diariamente". Porras reveló el dato luego del emplazamiento que hicieron diputados liberales del PLC, por el ocultamiento de información en los informes que presenta la dictadura sobre el coronavirus.

#Nacionales El sancionado diputado Gustavo Porras reveló que vigilan a "más de 16 mil nicaragüenses" que regresaron a #Nicaragua de países donde hay "transmisión activa" del #coronavirus 👇 pic.twitter.com/Hfx8RJkCtz — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) April 3, 2020



Para el doctor Alejandro Lagos, especialista en salud pública, la afirmación que hizo el diputado Porras es de mucha preocupación y más cuando se ha dicho que los casos confirmados han sido importados.



"Los nicaraguenses debemos de tomar estas expresiones como una campanada de alerta, como una campanada de continuar resguardándonos en nuestras casas, dado que la información que maneja el MINSA no debe ser confiable para nosotros en el sentido que nos de seguridad de que el impacto es minimo" aseguró Lagos quien recomendó nuevamente a la población a seguir recluidas en sus casas como una forma de prevención y aplicar las medidas de higiene, el distanciamiento social que lo considera que es "primordial" dijo Lagos a 100% Noticias.

Durante la sesión en la Asamblea Nacional, la diputada del PLC María Fernanda Flores de Alemán aprovechó para cuestionar el informe oficial que brinda Rosario Murillo y el Ministerio de salud.



"Nos han informado de 5 casos, quién cree que solamente hay 5 casos, 5 casos que vinieron de afuera y que aparentemente no tuvieron relación con nadie, no se asociaron con ningun nicaragüense, si asi fuere bendito Dios, pero si no es así y están ocultando información al pueblo, no quiero ni pensar lo que pueda pasar" señaló la diputada liberal.



El tema del coronavirus que ha estado vetado en las últimas sesiones, reavivó el debate este jueves, luego que el diputado sandinista Wilfredo Navarro promovió un aplauso de un minuto para todos los trabajadores de la salud del mundo y de Nicaragua que son la primera línea de defensa.



El partido liberal constitucionalista demandó que Daniel Ortega explique el desarrollo de la pandemia del coronavirus en Nicaragua y tome medidas de alivio. El PLC recordó que han presentado "iniciativas de ley, hemos gestionado para que ustedes bancada oficialista, reaccionen, nos han citado para esta semana y pensábamos que iban a reaccionar" reclamó la diputada Flores.



"La bancada del PLC pide al presidente de la república que dé la cara ante este pueblo, que asuma su responsabilidad" demandó Flores de Alemán.