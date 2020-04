Dora María Téllez: Daniel Ortega está "encuarentenado" o con "enfermedad grave"

Ante la ausencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en honras fúnebres de Jacinto Suárez, surgen varias hipotesis que plantea Dora María Téllez.

La ausencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el homenaje póstumo del diputado sandinista Jacinto Suárez, ha generado una serie de comentarios y posibles motivos para que ambos no hayan asistido a darle el último adiós a Suárez que compartió cárcel por 7 años con Ortega.



Tanto Ortega como Murillo no aparecen públicamente desde el pasado 12 de marzo, fecha en la que se desarrollo una reunión del SICA donde se abordó el impacto de la pandemia del coronavirus en centroamérica.



La ex presidenta del MRS y ex ministra de salud en la decada de 1980, Dora María Téllez, tiene dos hipótesis de la ausencia de Ortega, Murillo, sus hijos y sus nietos, quienes tampoco asistieron al homenaje de Suárez.



"Lo que nos dice en el mejor de los casos es que están encurentenados en una isla particular o complejo turístico para toda la familia para no tener problemas con el covid-19" supone Téllez y agrega que "el otro extremo es que Daniel Ortega esté con una enfermedad grave que ni siquiera pueda mandar un audio por la muerte de su amigo" aseguró Téllez a 100% Noticias.



El homenaje a Suárez se realizó en la plaza conocida como de los no alineados y no dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Los diputados guardaron una distancia de hasta un metro entre cada uno, tomando todas las medidas de guardar la distancia que recomienda la organización mundial de la salud, OMS. Varios de los asistentes, gente de la funeraria andaban mascarillas.



"Rosario Murillo está manejando el gobierno a telefonazo, ella está teldirigiendo desde quien sabe qué lugar con un teléfono" criticó Téllez quien considera que la dictadura está "descabezada" y que las instituciones no están dirigidas por "nadie".



"Ahora hay una dictadura que se ve descabezada por la razón que sea, ya sea que los Ortega-Murillo hayan decidido ultraprotegerse, aunque ellos han mandado a la gente a andar en ferias, andar en manifestaciones, andar en eventos, es decir lo que ellos mandan a hacer a la gente no lo hacen ellos" cuestionó la ex comandante guerrillera sandinista.

Te puede interesar: Daniel Ortega siguió su cuarentena y no llegó a homenaje póstumo del diputado sandinista Jacinto Suárez



"Que me mande lo que está copiando" o "me pasaron la nota que no es" son algunas de las expresiones que se le han escuchado a Murillo mientras da su informe del medio día sobre los casos de coronavirus, lo que podría reafirmar lo dicho por Téllez sobre la ultra protección de los Ortega-Murillo que solo atienden a los funcionarios por teléfono y nadie se acerca al Carmen o al lugar donde están encuarentenados.