Doña Flor Ramírez denuncia 2 semanas de asedio policial

Doña Flor Ramírez denunció a través de 100% noticias el asedio del que es victima por parte de la sancionada policía sandinista en su casa de habitación por mas de 2 semanas consecutivas que dos patrullas e incluso una camioneta particular se estacionan en las afuera de su domicilio y oficiales se pone en la puerta de su casa sin permitirle salir a realizar sus compras.

“Todos los días están ya tiene dos semanas de estar constante en la puerta de mi casa, no salen de la puerta no puede entrar nadie por que le toman fotos, así que no hay salida para mí, está prohibida, estoy totalmente presa, ni siquiera abrir la puerta” dijo doña Flor a 100% Noticias.

Esta no es la primera vez que La ciudadana reconocida por los nicaragüenses por protestar contra el régimen de Daniel Ortega siempre con un traje folclórico denuncia el asedio perpetrado tanto por la sanciona policía como también por paramilitares que rondan su domicilio.

“tengo mas de 10 meses de estar en este asedio por eso salí de mi casa, estuve mucho tiempo en casa de seguridad por lo mismo porque no podía salir a ningún lado, ahora que decidí regresar porque ya había pasado un tiempo prudencial dije tal vez ya se les quito la idea, entonces regresé a casa y al darse cuenta ellos que ya esta en casa ya empezaron de nuevo con el asedio” confesó doña Flor a 100% noticias.

De esta manera los oficiales adeptos al régimen ortega Murillo pretende continuar infundiendo temor contra los disidentes de la dictadura en Nicaragua a través de asedio constante, amenazas, persecución, para tartar de callar las voces que no esta de acuerdo con las políticas de gobierno de Daniel Ortega.