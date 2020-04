El Régimen Sandinista a través del Ministerio de Salud prohibió al Obispo Rolando Álvarez llevar a cabo el proyecto de Centros de Prevención Médica,(CPM) que tenían como misión disminuir los contagios por Covid-19 en Matagalpa.

A través de su cuenta oficial en Twitter Álvarez informó que “El Minsa me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el Proyecto de los Centros de Prevención Médica, ni siquiera el Call Center”, a pesar que la pandemia del coronavirus rebasa la capacidad de los sistemas de salud más sofisticados en el mundo.

“El Minsa me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el Proyecto de los Centros de Prevención Médica, ni si quiera el Call Center. Quiero dejar constancia ante el pueblo que nosotros como Diócesis quisimos trabajar por la salud de nuestro pueblo y no nos han permitido”.