Policía Sandinista detiene a ex reo político por “incitar odio y caos” en redes sociales

El excarcelado político Roger Espinoza Méndez denunció a la policía sandinista en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH por detenerlo ilegalmente bajo el argumento que “Infunde odio e incita al caos” desde sus redes sociales.

Espinoza denunció que ayer domingo unos hombres de civil intentaron asesinarlo cuando salía de su casa en Tipitapa. “Me percato de un vehículo que no es de la zona, un vehículo yaris blanco polarizado a escasos 50 metros de mi propiedad, cuando salgo de mi casa paso por la intersección donde está el vehículo, el cual inició a perseguirme trato de perderlo pero no no puedo, me interceptan y bloquean el paso, se bajó una persona con camisa verde, pantalón azul y botas militar, mi instinto me obliga a huir y escucho una detonación y las personas se tiran al suelo, logré contactarme con mi mamá y la puse al tanto de la situación que personas de civil con vehículos sin identificar intentaron asesinarme” denunció el ex reo político.

Según el excarcelado político logró refugiarse en la casa de su mamá en carretera norte donde la policía irrumpió con violencia en la propiedad. "Los sujetos abordo del vehículo Yaris son quienes dirigen el operativo llegaron con seis patrullas a la casa de mi mamá reducen a golpes a mi hermano de 22 años en presencia de mi hija de tres años de edad y otro hermano de 13 años, salgo de una habitación y me apuntan con una escopeta, otro con un AK 47 y el otro me puso una pistola" narró el denunciante.

Una vez en la Dirección de Auxilio Judicial, el excarcelado político Roger Espinoza fue interrogado por oficiales del Chipote, “Uno de los oficiales me dijo, ahora que estás aquí intenta escapar porque yo no fallo”. Según Espinoza durante la detención le manifestaron que estaba preso por incitar a un alzamiento nacional y porque estaba realizando comentarios desde sus redes sociales contra el gobierno.

“Tengo derecho a opinar, pero me acusaron de infundir odio e incitar al caos y que prevenir el delito era parte de su trabajo y por eso mi detención era parte de la prevención, una Sub Comisionada me dijo que no puedo estar diciendo absolutamente nada sobre el Coronavirus” denunció el exreo político.