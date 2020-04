Un grupo de campesinos del municipio de san miguelito, liderados por el excarcelado político Víctor Díaz González, demandaron a la coalición nacional ser escuchados porque no se sienten representados por Medardo Mairena y ni mucho menos por Kenia Gutiérrez de quien dicen "no es ninguna campesina" que haya luchado por su comunidad.



Víctor Díaz criticó que el grupo de Mairena representan sus "intereses".

"Todos aquellos líderes que supuestamente representan al Movimiento campesino, que mas que todo representan sus intereses, y en esto me refiero a doña Kenia Gutiérrez que a mi propia persona tuvo el valor de desconocerme como del movimiento campesino y tiene razón ella no es ninguna campesina que ha luchado defendiendo a su comunidad" criticó Díaz quien estuvo 9 meses en prisión.

El movimiento campesino de base quiere una verdadera representacion de dicho movimiento original, dijo vía telefónica a 100% Noticias, el campesino exiliado Henry Ruiz.

"A los campesinos no se les está consultando y la toma de decisión la hacen dos o tres personas allá arriba y no consultan a las bases. Últimamente no se hacen asambleas, se hizo una pero fue como por compromiso que lo hicieron a raiz que doña Francisca dijo que regresaba a Nicaragua" manifestó Ruiz, líder campesino de la isla de Ometepe desde su exilio.

El líder campesino de san miguelito Víctor Díaz, manifestó que "doña Kenia Gutiérrez y todos los miembros nombrados por Medardo Mairena no nos representan porque no son honestos, no están trabajando por los intereses de los campesinos ni por el pueblo de Nicaragua" aseguró Díaz quien considera que pese al encarcelamiento de de Gutiérrez, esto no le da el derecho de "autonombrarse una dirigente" de dicho Movimiento.

100% Noticias consultó a Kenia Gutiérrez sobre estos cuestionamientos pero dejó nuestros mensajes en whatsapp en visto.

Los campesinos de las bases pidieron a los miembros de la coalición que "sean responsables y honestos con la población en general" que informen cómo avanza la organización que aglutanaría a los opositores y exigen "que tomen en cuenta a sus bases" ya que "ninguna organización puede decidir sin darle información a sus bases" dijo Díaz.