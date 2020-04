8:48 a.m.

El paciente que el MINSA ubica como el sexto caso de coronavirus, a diferencia de los anteriores, no es importado, no tiene registros de viajes, confió una fuente médica a 100% Noticias.

El taxista de 33 años de edad infectado con coronavirus, y que no viajó a ninguna parte del mundo, es el típico caso de contagio comunitario, pese a que el régimen de Daniel Ortega diga en sus comunicados del MINSA que no hay transmisión comunitaria, así coincidieron las doctoras Aneli Pérez de la Unidad médica nicaragüenses y la doctora Sonia Acevedo, quien es Médico familiar en la Universidad de California en Davis.

"Ya hay 3 cosas que a mi me llaman la atención que tenemos transmisión comunitaria, el primer caso de Cuba, que los cubanos lo reportan que vino de Nicaragua, despúes ya hay un segundo caso de una paciente cubana que venía de Nicaragua y los cuabanos lo reportan como paciente infectada y ahora este paciente (el taxista), entonces ya tenemos datos, pueden ser confusos pero ya tenemos que hacer la lectura adecuada. Los médicos que estamos aca y por lo tanto ya hay transmisión comunitaria" aseguró al doctora Pérez a Lucía Pineda Ubau en 100% Noticias.

El paciente que el MINSA ubica como el sexto caso de coronavirus, a diferencia de los anteriores, no es importado, no tiene registros de viajes, confió una fuente médica a 100% Noticias. El taxista (caso 6 de covid-19) no tuvo tampoco ningún vínculo con los otros pacientes. Por la naturaleza de su trabajo, se lo pudo haber transmitido algún pasajero y el obrero del volante se lo pudo transmitir a otros clientes que transportó en su vehículo. El taxista, sin darse cuenta, podría ser el gran contagiador precisamente por trasladarse de un lado a otro y tener contacto con muchas personas, coinciden las doctoras.

"Es preocupante porque el personal medico necesita saber en qué etapa estammos, el hecho que ya sabemos que hay alguien de transmisión comunitaria, alguien que no tuvo contacto con alguien en el extranjero, eso cambia lo que hacemos en el sector salud, ya que todo paciente que ingresa al hospital pudiera ser cargador del virus, ya no solo estamos preocupados de personas que vienen del extranjero" alertó la doctora Acevedo, quien ve la necesidad del uso de mascarillas, guantes para el personal de salud, aunque reconoció la escasez de esos insumos de protección en el propio Estados Unidos y por ende en Nicaragua.

Ambas especialistas de la medicina coincidieron en que "cualquier persona puede tener covid-19 y el gobierno tiene que ser transparente para tener una idea de como estamos en la curva y poder prepararnos".