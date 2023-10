Enrique Sáenz "El vendepatria y el fantasma"

10:32 AM

El economista nicaragüense Enrique Sáenz analizó en su blog, la concesión del Canal interoceánico cedida a HKND, a cargo del chino Wang Jing. Sáenz destaca como el dictador Daniel Ortega hipotecó por más de 100 años la soberanía de Nicaragua a Jing quien desde el pasado 14 de junio de 2013 habría firmado un cuerdo con el dictador “En su discurso del 14 de junio del 2013, Daniel Ortega, rebosante de júbilo y arrogancia, elevando el brazo del especulador chino Wang Jing, proclamaba: ¡Aquí está el fantasma! y agregaba “Llegó el día y la hora de alcanzar la tierra prometida”, mientras exhibía el acuerdo suscrito con el "especulador" cita parte del artículo.

7 años en la defensa de la naturaleza, la tierra, el lago, la vida, nuestros derechos y la soberanía. Mensaje de miembros del Movimiento Campesino Anti-Canal desde las comunidades.#SoloElPuebloSalvaAlPueblo pic.twitter.com/SGtUpR1BQ2 — Doña Francisca Ramírez (@ChicaRamirezNIC) June 14, 2020

De igual manera explica que el calificativo de Fantasma impuesto a Wang Jing obedecía a las dudas que en algunos medios se habían planteado sobre él, quien “fue autorizado por los 62 diputados que impuso Ortega mediante el fraude electoral de las elecciones del 2011, aprobaron la oprobiosa ley que hipoteca la soberanía nacional por el período de cien años” expresa Sáenz.

Asimismo, el economista menciona que ningún gobierno en la historia de Nicaragua había realizado acciones de “vende patria” como las que Daniel Ortega ha realizado “A lo largo de nuestra historia, distintos gobernantes ejecutaron actos calificados, con justa razón como vende patrias. Pero ninguno se iguala a la concesión vendepatria otorgada por Ortega”.

Más tarde, el 22 de diciembre del año 2014, Ortega y Wang Jing, juntos de nuevo, participaron en lo que pomposamente denominaron “Acto de Celebración del Inicio de las Obras de Construcción del Gran Canal de Nicaragua” que hasta la fecha continúa sin movimiento y el plazo estipulado para la Asamblea orteguista caducado, opinó Sáenz.

Este 14 de junio se conmemoraron 7 años de la aprobación de la ley canalera y el levantamiento de los campesinos anticanal que defienden la "natureza, la tierra, el lago, la vida, nuestros derechos y la soberanía" escribió Doña Francisca Ramírez, líder campesina en su cuenta de twitter y compartió un video de los campesinos de la zona canalera.

Pronunciamiento del Consejo Campesino a 7 años de aprobada la ley 840,ley de expropiacion. https://t.co/U7SDz9hxL4 — Movimiento Campesino de Nicaragua (@de_campesino) June 14, 2020

En un video que publicó el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena denunció que tras la aprobación de la Ley 840, conocida como la Ley del canal interoceánico que entregó concesión a Wang Jing, la persecusión y asesinatos a campesinos no han cesado. Mairena agradeció a la población por no dejarlos solos cuando estuvieron en la cárcel y prometió no dejar solos a los pobladores de la isla de Ometepe que están en prisión por alzar su voz contra el régimen de Daniel Ortega.