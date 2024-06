Félix Maradiaga: El régimen de Nicaragua busca un espacio en el BRICS

El año pasado, más de 20 países expresaron interés en unirse al bloque BRICS, entre ellos Venezuela y Nicaragua. Aunque Nicaragua no está entre las economías que el grupo BRICS desea atraer, el régimen de Daniel Ortega ha insistido reiteradamente en su deseo de ser parte. Se sabe que, al menos desde el año 2022, ese es un tema que el régimen de Ortega ha estado abordando en sus reuniones bilaterales con China y Rusia

Félix Maradiaga

Junio 07, 2024 12:43 PM

BRICS es una organización intergubernamental que comprende Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Originalmente creada para aprovechar oportunidades de inversión, el grupo BRICS se ha transformado en un bloque geopolítico, con sus gobiernos reuniéndose anualmente desde 2009.

Desde hace algunos años, China y Rusia han estado incidiendo más proactivamente en la búsqueda de nuevos países miembros para expandir el bloque de países BRICS y convertirlo en un rival del G7. Desde que se estableció como BRIC en 2006, solo se había aceptado a un nuevo miembro en el grupo, Sudáfrica, en 2010. En 2024, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos se unieron el 1 de enero de 2024. Sin embargo, la lista original de candidatos a ser miembros, era mucho más amplia.

El año pasado, más de 20 países expresaron interés en unirse al bloque BRICS, entre ellos Venezuela y Nicaragua. Aunque Nicaragua no está entre las economías que el grupo BRICS desea atraer, el régimen de Daniel Ortega ha insistido reiteradamente en su deseo de ser parte. Se sabe que, al menos desde el año 2022, ese es un tema que el régimen de Ortega ha estado abordando en sus reuniones bilaterales con China y Rusia.

En agosto del año pasado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, invitó a más de 60 jefes de estado y gobierno a una cumbre en Johannesburgo para analizar las nuevas membresías. Nicaragua no estaba, una vez más, entre los países priorizados a su posterior inclusión al BRICS, dado de que es una economía pobre. A pesar de ello, existe cierta posibilidad de que la puerta del BRICS se abra como un favor político a la dictadura de los Ortega-Murillo, uno de los regímenes autocráticos más abiertamente antiestadounidenses. En ese sentido, el régimen de Ortega-Murillo ha estado esperando que la presidencia pro tempore de BRICS sea asumida por Rusia, como efectivamente ha sucedido, para hacer la solicitud formal de ingreso.

Se sabe que en el tema de la ampliación de las membresías al BRICS, India y China han tenido diferencias. Las autoridades de Nueva Delhi creen que los BRICS no deberían ser un club de países que desafíe abiertamente a Occidente y, particularmente, a Estados Unidos. India desea mantener a los BRICS como una plataforma intergubernamental alternativa a instituciones como el Banco Mundial. No obstante, no hay interés del primer ministro de la India, Narendra Modi, de confrontar directamente al G7 y menos después de del acercamiento con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en junio de 2023.

Por su parte, China claramente apunta a fortalecer los BRICS para consolidar su estrategia de un polo geopolítico que represente una proporción similar del PIB mundial que el G7. Como parte de esa estrategia impulsada por China, también se espera darle mayor impulso al Banco de Desarrollo de los BRICS (NBD), también conocido como el "Banco de los BRICS", como una alternativa al FMI y al Banco Mundial. Parte de ese plan es impulsar una supuesta “desdolarización” de la economía mundial. No obstante, más del 60% de los préstamos aprobados por el NBD son en dólares, demostrando la inviabilidad actual de hacer de los BRICS un contrapoder económico a Estados Unidos y a la Unión Europea.

China trabaja arduamente en fortalecer su relación bilateral con los países interesados en sumarse a su bloque antioccidental, usando un discurso de supuesta neutralidad. Antes del viaje del presidente Xi Jinping a Johannesburgo en 2023, el también secretario general del Partido Comunista de China viajó a Rusia en marzo de 2023, donde abordaron el tema BRICS.

La posición pública de China es que su interés en fortalecer los BRICS no es parte de una estrategia antioccidental, pero los hechos hablan más que las palabras. China también ha utilizado el Banco de los BRICS para ayudar a Rusia a intentar burlar las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos. Ese es otro aspecto que economías como la rusa están interesadas en aprovechar, ya que el BRICS ayudaría a los planes rusos de evadir sanciones, siendo este un tema con el cual hay grandes coincidencias con países como Nicaragua, donde una buena parte de los representantes del régimen y sus instituciones, están sancionadas por la comunidad internacional.

La inclusión de economías que suman poco, como es el caso nicaragüense, es un tema complejo dentro del BRICS. Además de la India, también Sudáfrica sostiene que es un error proponer la expansión de los BRICS como un bloque antioccidental sin tomar consideraciones sobre los aportes de los miembros. En declaraciones el año pasado, el presidente de Sudáfrica ha dicho: “no nos veremos envueltos en una competencia entre potencias globales". No obstante, esa posición se vio debilitada con la adición el año pasado de Irán.

Ahora queda un grupo amplio de países que, a pesar de no tener economías de cierto peso global, comparten con China y Rusia, los deseos de consolidar un bloque antioccidental.

De ser admitidos países como Venezuela y Nicaragua, podríamos asegurar que China y Rusia habrán cumplido un paso más hacia su objetivo de consolidar el bloque de contrapoder occidental al que siempre ha aspirado. Sin embargo, esa decisión no es fácil porque podría más bien debilitar la estrategia de BRICS que considera fundamental incluir a países que aporten capital y capacidad de endeudamiento. Por el momento, las posibilidades de que Nicaragua sea parte del BRICS dependen enteramente de cuánto pese el servilismo de los Ortega-Murillo a China y Rusia para lograr favores.