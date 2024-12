Miguel Mora: “Entre más débiles, mas peligrosos”

Miguel Mora

Diciembre 03, 2024 05:08 PM

La inestabilidad que le genera la debilidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acentuada por el temor a una inminente sucesión de poder, los ha llevado a cometer un error tras otro. Aunque se consideran intocables, amparados en una falsa percepción de infalibilidad y poder absoluto, la realidad es que terminan enfrentando altos costos tanto políticos como económicos.

Un ejemplo claro es la reciente ley diseñada para proteger a los corruptos y criminales de lesa humanidad, que esta semana generó alarma en el sistema bancario.

Una inusual salida de capitales, sobre todo en dólares —que representan más del 80% de los depósitos—, evidenció el impacto de sus decisiones. Este intento de “constitucionalizar” la barbarie totalitaria para apaciguar el miedo a un golpe interno les está saliendo caro.

El miedo y la inestabilidad reinan dentro del aparato estatal y en la empresa privada. No me sorprende el pánico que se ha desatado entre los ahorrantes e inversionistas. Era de esperarse, porque a los sandinistas les fascina jugar con fuego, pero definitivamente no les gusta cuando las llamas los alcanzan.

Recuerdo que en cada celebración a la que asistí para conmemorar el día del empresario siempre se afirmaba que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas, y ahora puedo ir más allá en Nicaragua: nadie puede ser exitoso bajo un régimen arbitrario impuesto por la dictadura sandinista.

Quienes creen que estarán a salvo si se mantienen callados y agachan la cabeza o no se meten en nada, están completamente equivocados solo basta verse en el espejo de los llamados incondicionales, ni ellos, han logrado salvarse de las consecuencias.

Los que aún se creen inmunes, deberían mirar el destino de los miles de sandinistas despedidos, presos, condenados y humillados. Un ejemplo reciente es el hijo de Carlos Fonseca Amador y sus seguidores de la “Comuna”, y que decir de la muerte de del hermano del dictador, general Humberto Ortega Saavedra estando bajo regimen de casa por cárcel.

Si usted, desde algún lugar de Nicaragua de forma clandestina, está leyendo este comentario, sepa que ese miedo que siente a ser descubierto no es más que una confesión de la esclavitud impuesta por este régimen. Porque, bajo el sistema de terror que han instalado, nadie es verdaderamente libre.

El impacto económico y las contradicciones

La llamada “Ley de Protección a Sancionados” es un ejemplo de su arbitrariedad. No habían pasado ni dos días desde su publicación cuando, ante la fuga de capitales y la cancelación de proyectos privados, el régimen emitió dos grandes excepciones que derogó en esencia el espíritu de esa ley.

Ahora, la ley no “protegerá” a quienes estén en las listas internacionales de actividades terroristas o de lavado de dinero, todas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Esto demuestra que los co-dictadores no podrán proteger, con sus leyes, ni a sus propios hijos: Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega.

Todos ellos han sido sancionados por corrupción y lavado de dinero, encabezando las mismas listas que ahora el también el sancionado superintendente de bancos se ve obligado a respetar.

Repasemos las razones que llevaron a la imposición de sanciones contra los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo:

1. Rafael Ortega Murillo (2019): Rafael ha sido señalado como una figura clave en el manejo financiero de la familia Ortega-Murillo. Según el Departamento del Tesoro. Utilizó empresas como Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) e Inversiones Zanzíbar, S.A. para lavar dinero y desviar fondos públicos en beneficio de la familia. DNP fue catalogada como un vehículo de enriquecimiento personal y familiar, facilitando operaciones fraudulentas a través de ingresos provenientes de petróleo subsidiado por Venezuela.

2. Laureano Ortega Murillo (2021): Laureano está vinculado a: Corrupción en grandes proyectos económicos, especialmente en negocios con inversión extranjera en energía y construcción. Al lavar dinero del Estado hacia sus cuentas familiares; Ser intermediario en acuerdos opacos diseñados para beneficiar a la élite gobernante; Participar activamente en la represión política para consolidar el poder autoritario de su familia.

3. Juan Carlos Ortega Murillo (2021): Juan Carlos ha sido acusado de: Controlar la empresa Difuso Comunicaciones, utilizada como herramienta de propaganda del régimen Ortega-Murillo; Supervisar campañas mediáticas destinadas a desacreditar a la oposición y justificar la represión estatal; Beneficiarse de contratos gubernamentales amañados y prácticas de lavado de dinero para reforzar la influencia económica de la familia.

Para los norteamericanos, estos tres hijos de la pareja dictatorial son considerados lavadores de dinero de alto nivel y extremadamente peligrosos.

Base Legal de las Sanciones

Hay que recordar que estas sanciones fueron emitidas bajo la Ley Global Magnitsky, que permite sancionar a individuos involucrados en corrupción, lavado de dinero y violaciones graves de derechos humanos.

Como resultado, los activos de estos tres individuos, junto con otros 50, han sido congelados en Estados Unidos. Además, se les ha prohibido realizar transacciones financieras mediante el sistema bancario estadounidense y sus corresponsales en Nicaragua.

De acuerdo con una circular emitida por la SIBOIF, estas personas tampoco pueden abrir cuentas en bancos que operan bajo licencia en Nicaragua, debido a su inclusión en listas de sospechosos de lavado de dinero.

Si los co-dictadores no pueden proteger ni a sus propios hijos. ¿podrán proteger a los otros vasallos?.

Pero si aun así los sandinistas en su infinita arbitrariedad y pese a todo, obligan a los banqueros a abrirle las cuentas a sus hijos y demás sancionados.

Todos estamos en graves problemas. TODOS. Pero usted se estará preguntando ¿y a mí eso en que me afecta?.

Para que vaya aterrizando en la respuesta, contéstese estas preguntas: ¿Tiene usted una tarjeta de crédito o débito?; ¿Recibe remesas familiares?; ¿Tiene préstamos bancarios?; ¿Realiza compras electrónicas o maneja un negocio de exportación o importación?; ¿Recibe algún tipo de salario?; ¿Compra o vende algo para ganarse la vida?; ¿Tiene cuentas en córdobas o dólares?; Si respondió “sí” a alguna de estas preguntas, usted también está en problemas.

Estados Unidos, a través de la OFAC y el Departamento del Tesoro, se ha comprometido a no permitir que el sistema financiero global sea contaminado.

Estas sanciones no solo golpean a los dictadores, sino también a su círculo cercano, incluyendo a sus familias y a sus aliados más leales. Aunque estas medidas no derrocan al régimen, sí logran incomodarlos, humillarlos y causarles serios problemas.

Si el régimen decide ignorar estas normas internacionales, el sistema financiero de Nicaragua podría convertirse en una simple caja fuerte bajo el control absoluto de los dictadores.

Esto afectaría directamente a los ciudadanos, quienes quedarían sin acceso a los servicios fundamentales que ofrece la banca internacional, como remesas, pagos electrónicos y transacciones globales. Dejaría al mínimo el acceso al crédito y aumentarían considerablemente las tasas de interés debido al lógico aumento del riesgo país.

El fin de un régimen frágil y peligroso

Las dictaduras, en su debilidades, se vuelven más crueles, arbitrarias e irresponsables. La paranoia y el miedo así como las ansias de heredar el poder a sus hijos y nietos los empuja a tomar decisiones extremas que nos afectan a todos, incluso a sus propios aliados.

Lamento decirles que debemos estar preparados para enfrentar tiempos aún más difíciles.

La resistencia silenciosa no será suficiente. Es momento de reflexionar, porque el costo de la inacción será demasiado alto para todos.

Este es el panorama que enfrentamos

La historia nos ha demostrado que los regímenes autoritarios siempre terminan en un colapso, pero no sin antes causar un inmenso sufrimiento. Nicaragua no será la excepción al ser hoy una de las dictaduras más cerradas y atornilladas del mundo.

Otra muestra clara de la desesperación económica del régimen es su obsesión por acabar con la presencia del dólar en la economía nicaragüense.

El Banco Central, siguiendo recomendaciones del FMI y aprovechando las altas reservas internacionales generadas por más de 4 mil millones de dólares en remesas cada año así como la reducción de la dependencia de la cooperación internacional, decidió mantener sobrevalorado el córdoba frente al dólar por otro año más.

Pero ahora fue más allá: Prohibió el uso del dólar en cualquier transacción dentro del territorio nacional.

A partir del 2025, todo deberá cobrarse y pagarse al tipo de cambio impuesto por el régimen. Esta medida le permite a la dictadura disminuir su dependencia del dólar para controlar la inflación y, en caso de una crisis financiera o aislamiento bancario, recurrir nuevamente a la impresión descontrolada de billetes.

Sin embargo, esta decisión pone en jaque al sistema financiero nacional, donde actualmente el 80% de los depósitos están en dólares.

Las preguntas son inevitables: ¿Qué pasará con esas cuentas de ahorro y corrientes que están en dólares?; ¿Se impondrá un “corralito financiero” para evitar la fuga de capitales?; ¿Convertirán esas cuentas de dólares a córdobas al tipo de cambio oficial, perjudicando a los ahorrantes? Ejecutando un plan Bertha 2.0? Esto ya en Bolivia lo están haciendo; ¿Se pagarán las remesas en córdobas, a pesar de que la mayoría llegan en dólares?; Y, sobre todo, ¿quién se quedará con esos miles de millones de dólares acumulados?.

Los nervios están al límite para quienes tienen su dinero en los bancos de Nicaragua, y no es para menos. La incertidumbre financiera es otro golpe más en el camino de un régimen que sigue jugando con fuego, sin medir las consecuencias para su pueblo.

Y ahí andaban con el cuento de acabar con el predominio del dólar en la economía mundial, hasta soñando con inscribirse como miembros de los BRICS.

Hasta que Lula les pasó la factura al vetar a Nicaragua y Venezuela como posibles satélites del BRICS, tras los insultos que Daniel Ortega le propinó por su desconocimiento a Nicolás Maduro, luego de que este último llevara a cabo el fraude más burdo y descarado en la historia electoral de América Latina.

Una movida que deja claro que en la diplomacia internacional, las alianzas son frágiles y las provocaciones tienen su costo. Y para rematar, como un balde de agua fría habrá caído la última declaración del Presidente Donald Trump.

El presidente electo, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia el sábado: al afirmar que impondrá aranceles del 100 % a los países miembros del BRICS si intentan crear una nueva moneda o respaldar otra para sustituir al dólar estadounidense.

La amenaza está dirigida a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos, miembros actuales del bloque, así como a Turquía, Azerbaiyán y Malasia, que han expresado interés en unirse.

También pone en la mira a otras naciones en desarrollo que han manifestado su descontento con el dominio de Estados Unidos en el sistema financiero global.

Trump advierte alto y claro; “Requerimos un compromiso claro de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS ni respaldarán ninguna otra que pretenda sustituir al poderoso dólar estadounidense. De lo contrario, enfrentarán aranceles del 100 % y pueden despedirse de vender en la maravillosa economía estadounidense”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

En otro mensaje, Trump fue aún más directo: “Pueden ir a buscar a otro ‘bobo’. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debería despedirse de Estados Unidos”.

Esta postura surge en medio de tensiones internacionales. Durante una reciente cumbre de los BRICS, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Estados Unidos de “convertir en arma” al dólar, calificando la estrategia como un “gran error”.

“No somos nosotros quienes nos negamos a usar el dólar”, dijo Putin. “Pero si no nos permiten trabajar, ¿qué podemos hacer? Nos vemos obligados a buscar alternativas”.

Rusia, en particular, ha impulsado la creación de un sistema de pago alternativo a la red SWIFT, que busca sortear sanciones occidentales y facilitar el comercio con sus aliados. Esta iniciativa, junto con los intereses del bloque BRICS, pone de manifiesto una creciente confrontación en el ámbito económico global.

Trump está jugando fuerte, con bola recia, consciente de que debe detener en seco cualquier intento de debilitar el poderío de la economía norteamericana en el escenario global. Si estas economías medianamente grandes, con una influencia considerable en el comercio mundial al enfrentar tal amenaza están dispuestas a negociar lo más pronto posible.

¿Qué peso podría tener la diminuta y dependiente economía de Nicaragua?. Su PIB ni siquiera se acerca a la más pequeña ciudad típica de Estados Unidos. Hablo del pueblito más pequeño ya no digamos de ningún Estado. Trump no va por los minúsculos va por los grandes para que cuando caigan se lleven en la avalancha a sus satélites.

El FMI revela un sombrío diagnóstico de la economía nicaragüense

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) auditó la economía de Nicaragua, y aunque a primera vista el informe parece elogiar la gestión macroeconómica del país, una lectura más profunda revela una realidad preocupante.

El FMI deja claro que, aunque se reconocen ciertos avances en la estabilidad macroeconómica, la dictadura enfrenta una economía débil, con múltiples vulnerabilidades que, de no corregirse, podrían llevar al país al borde del colapso.

El mensaje es contundente: si no se toman medidas estratégicas para corregir el rumbo, Nicaragua se enfrentará a una crisis económica de grandes proporciones.

La gestión económica del régimen sandinista está plagada de señales alarmantes que comprometen la estabilidad y el futuro del país.

Préstamos morosos y sostenibilidad fiscal

Uno de los hallazgos más preocupantes es el incremento de los préstamos morosos, un claro reflejo de un sistema financiero debilitado y de la incapacidad de muchos ciudadanos y empresas para cumplir con sus obligaciones. Aunque aún en niveles manejables, esta tendencia es un síntoma de una economía con acceso limitado al crédito y confianza erosionada.

Crecimiento afectado por la migración y la incertidumbre

La ola migratoria reciente está dejando heridas profundas. Con menos cotizantes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), los ingresos del sistema se están desplomando, amenazando su sostenibilidad. Además, el autoritarismo y la inseguridad jurídica han mermado la inversión privada, dejando al país con un crecimiento económico limitado y poco prometedor.

Riesgos económicos a la baja: un panorama sombrío

El FMI advierte sobre los riesgos que enfrentan las finanzas nicaragüenses: Un crecimiento global desacelerado que podría reducir la demanda de exportaciones. En buen nicaragüense si el mundo entra en crisis y se reporta una recesión global; Cambios en los términos de intercambio que afecten los ingresos por comercio exterior. Lo que equivale al aumento del petróleo o la caída drástica del valor de las materias primas; Desastres naturales que agraven la vulnerabilidad climática del país; Sanciones internacionales más severas, incluyendo la posible suspensión del DR-CAFTA y el bloqueo de créditos clave; Cambios en las políticas migratorias de EE. UU., que podrían reducir las remesas, vitales para muchas familias.

Impuestos e inminente colapso del INSS

Ante este panorama, el FMI sugiere sin misericordia una revisión fiscal que contemple mayores impuestos y la eliminación de exoneraciones. Sin embargo, el mayor desafío es la quiebra inminente del INSS, que requiere reformas urgentes para evitar un colapso total del sistema de seguridad social.

Un modelo de crecimiento inclusivo y competitivo: la gran ausencia

El FMI señala que el régimen no está tomando las medidas necesarias para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible. Entre las recomendaciones destacan: Fortalecer el estado de derecho para atraer inversión; Invertir en educación y capacitación técnica; Promover la participación laboral femenina; Desarrollar mercados de capital para diversificar las fuentes de financiamiento.

En resumen, la lista no solo detalla lo que debería hacerse, sino también lo que la dictadura se niega a implementar. Es el reflejo de un gobierno que prefiere perpetuar su poder que garantizar el bienestar de su gente.

El FMI resalta que la corrupción y la falta de un sistema judicial independiente son lastres significativos. Recomienda implementar auditorías patrimoniales, publicar declaraciones de bienes de figuras públicas y alinear las leyes contra el enriquecimiento ilícito con estándares internacionales.

El diagnóstico es claro: Nicaragua necesita reformas profundas y urgentes. Sin un sistema fiscal sólido, un entorno de inversión confiable y un verdadero compromiso con el estado de derecho, el país seguirá atrapado en un ciclo de estancamiento y vulnerabilidad.

El régimen sandinista ha despreciado las oportunidades para corregir el rumbo. En su lugar, ha priorizado el control político totalitario, el irrespeto a la propiedad privada y una corrupción desenfrenada, dejando a los nicaragüenses cada vez más expuestos a una crisis económica.

El aislamiento en el horizonte; SICA

El reciente rechazo del SICA al intento de la dictadura bicéfala por imponer a su ex canciller como secretario del organismo regional es más que un revés diplomático: es una bofetada que evidencia el desprecio de la región hacia el régimen.

Ante este golpe, es previsible que la dictadura opte por el camino conocido: abandonar el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como ya lo hizo con la OEA, y profundizar su aislamiento cerrando fronteras en un intento por castigar a países como Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana.

Sin embargo, esta medida sería un tiro de gracia para Nicaragua, no para sus vecinos. La realidad es que dependemos mucho más de esas economías de lo que ellas dependen de nosotros. Este tipo de decisiones solo hundirían aún más a un país que ya lucha por mantenerse a flote.

El régimen Ortega-Murillo muestra una vez más su disposición a usar medidas extremas para intentar imponer su voluntad. Según fuentes diplomáticas, el actual canciller y operador del régimen, Valdrack Jaentschke, habría amenazado a los cancilleres de Costa Rica, Guatemala y Panamá con cerrar el transporte terrestre desde y hacia sus países.

Una amenaza que, de concretarse, repetimos podría no solo afectar las relaciones diplomáticas, sino también perjudicar gravemente a la economía y al comercio regional, incluyendo a Nicaragua misma, que depende en gran medida del intercambio con estas economías hasta en un 20% de sus exportaciones.

La actitud del régimen confirma su aislamiento progresivo y su incapacidad para manejar diferencias diplomáticas de forma civilizada.

La realidad de un régimen en declive

No es un cuento ni un rumor. Es la cruda realidad de un régimen que se desmorona y que, en su caída, amenaza con arrastrarnos a todos.

Esto no se trata solo de dinero. Se trata de una familia empeñada en transformar a Nicaragua en su patrimonio personal, apropiándose de los recursos y del futuro de toda una nación.

Estamos frente a un gobierno tan frágil que su única estrategia para sostenerse es sembrar miedo, usando la represión como herramienta para aferrarse al poder, sin importar el costo para el pueblo.

Ante este panorama sombrío, quiero recordarles algo fundamental: no caigamos en el pesimismo ni en el derrotismo. Siempre se pone más oscuro antes de que llegue el amanecer.

Tengan la certeza y convicción de que Dios tiene la última palabra. Usted forma parte de una mayoría que anhela y merece un futuro mejor. Ese futuro está también en sus manos, en sus acciones y en su compromiso con los suyos.

Recordemos que todo tiempo de prueba es pasajero. La historia nos demuestra que, aunque enfrentemos dificultades, siempre vendrán tiempos mejores. Mantengamos la esperanza viva y trabajemos juntos por el cambio que necesitamos.

Gracias por tomarse el tiempo para leer mis comentarios que por supuesto son al margen de otros más valiosos y atinados.

Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua.