Trump: El control del Canal de Panamá, advertencias a México, Canadá y Dinamarca

Noé Ubau Matamoros

Diciembre 26, 2024 08:52 AM

Durante una reunión en la ciudad de Phoenix, Arizona, el pasado fin de semana, Donald Trump realizó una serie de declaraciones que, con tono de amenaza e irresponsabilidad, generaron tensión en el continente y indignación en los países implicados, Panamá y México.

La idea de retomar el control del Canal de Panamá bajo la excusa de que a los navíos de carga estadounidenses se les cobran tarifas muy altas revive los recuerdos de la invasión de Panamá en 1989, cuando se bombardeó la capital, se produjo la muerte de centenares de personas, y el entonces presidente Noriega fue arrestado y extraditado a los EE. UU. en enero de 1990. Finalmente, se tomó el control del Canal y del país.

Ante tales declaraciones, el Ministerio de la Presidencia de Panamá emitió un comunicado en su sitio web, reafirmando la soberanía del territorio: cada metro cuadrado del Canal y su zona adyacente es de Panamá, y lo seguirá siendo. Además, recordó el Tratado Trujillo-Carter de 1977, que acordó la disolución de la ex zona del Canal, reconociendo la soberanía panameña y la entrega total del Canal a Panamá, la cual culminó el 31 de diciembre de 1999. También se reafirma la neutralidad en la gestión del Canal, que no tiene ninguna influencia de China, la Comunidad Europea, Estados Unidos ni de ninguna otra potencia.

En relación con las tarifas, el comunicado señala: "Las tarifas no son un capricho; estas se establecen de manera pública y en audiencia abierta, tomando en cuenta el mercado", concluyendo que están abiertos al diálogo, las inversiones y las buenas relaciones, pero con la clara consigna de que la patria es primero.

En lo que respecta a México, el presidente electo Donald Trump ha prometido declarar al crimen organizado en México como grupos terroristas, lo que desataría todo el poder del gobierno federal contra estos grupos en las fronteras. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de una acción antiterrorista según la legislación estadounidense y su aplicación práctica?. En 2001, se publicó la Ley Patriota (USA Patriot Act: Preserving Life and Liberty), que amplió la defensa del territorio estadounidense contra el terrorismo, tanto en el país como en el extranjero, lo que derivó en la eventual invasión y destrucción de Irak ese mismo año. En 2004, se amplió la supervisión de los servicios de inteligencia para la identificación de amenazas desde el exterior.

En la práctica, después de clasificar a un grupo o gobierno como terrorista, que amenaza los intereses de Estados Unidos, sin importar su ubicación, se lleva a cabo una intervención militar con consecuencias devastadoras. Solo basta con revisar los fracasos de las intervenciones en Afganistán y el desastre de la salida caótica del país en agosto de 2021, cuando se abandonaron equipos y material bélico en manos de los talibanes. Esto fue seguido por una limpieza de la población que había colaborado con el ejército estadounidense o que se oponía al nuevo gobierno, matando a miles. Las campañas militares de Estados Unidos han causado una gran destrucción y han empeorado la situación en los países intervenidos. Solo para mencionar otros países intervenidos, actualmente Estados Unidos está involucrado en Ucrania (con apoyo material bélico), Siria, Libia y Sudán.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en lo que considera una provocación, recordó la carta que leyó en rueda de prensa dirigida a Donald Trump, diciendo: "Es allá donde principalmente se consume la droga, es de allá que vienen las armas y aquí ponemos las vidas." Además, resaltó que lo más importante para el Gobierno de México es construir la seguridad y la paz en Sinaloa y en todo el país, con coordinación y colaboración con Estados Unidos, pero sin injerencias.

En relación a Canadá, durante una reunión celebrada el viernes 20 de diciembre de 2024, entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, junto a sus respectivos gabinetes, se discutieron temas económicos y de seguridad fronteriza. Fue en este momento que Trump sugirió que Canadá debería ser el estado número 51 de la Unión, y que el Sr. Trudeau podría ser el gobernador del gran estado de Canadá, según las palabras de uno de los asistentes al encuentro, miembro del gabinete del primer ministro Trudeau.

¿Por qué el presidente electo Donald Trump ha puesto su mirada sobre la isla ártica de Groenlandia?

Groenlandia es una isla bajo el control del Reino de Dinamarca, ubicada a unos 800 km del Polo Norte, con una extensión territorial de 2,650 millones de km², de los cuales dos terceras partes se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico. Está a solo 26 km de Canadá. Considerando su inhóspita posición geográfica y el frío extremo, ¿qué tiene que ofrecer esta isla?. Con el deshielo del Polo Norte, causado por el aumento de las temperaturas globales, se permite la navegación en el mar Ártico, y el tránsito de barcos ha aumentado considerablemente entre las estaciones más cálidas.

Según un informe publicado en 2021 en la página web del Consejo del Ártico, desde 2013 el tráfico marítimo ha aumentado, pasando de 1,298 buques en 2013 a 1,782 en 2023, lo que representa un incremento del 30%. Este consejo está compuesto por 8 países que tienen acceso al Mar Ártico, entre los que se encuentran Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega.

Además, las aguas del Ártico esconden algo más en sus profundidades. En el subsuelo del Ártico se encuentran grandes reservas de petróleo y gas natural. Según un estudio realizado por la U.S. Geological Survey (USGS) en 2012, se estima que el Círculo Ártico posee el 13% de las reservas de petróleo del mundo (equivalente a 90 mil millones de barriles), además del 30% de las reservas de gas natural.

El informe desvela que, para ese entonces, debido a la extensión del Círculo Ártico y los altos costos económicos, la explotación de estos recursos no era viable. Sin embargo, el panorama ha cambiado debido al deshielo, lo que ha facilitado la penetración en la región, aumentando la viabilidad de la explotación de hidrocarburos. Otro recurso a considerar son los minerales contenidos en el fondo marino del Ártico, como carbón, zinc, níquel, cobre, diamantes, metales preciosos, entre otros. Según el Programa Nacional de Economía Oceánica (NOEP), también se podrían aprovechar los recursos pesqueros bajo las nuevas condiciones.

Este programa tiene como principales beneficiarios al Middlebury Institute of International Studies at Monterey (California), la Fundación Loker y el Mid-Atlantic Regional Council on the Ocean, con presencia en 5 estados de la costa este de EE. UU. (Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland y Virginia).

La estrategia de ejercer presión a través de la polémica y el teatro del Sr. Trump ha sido un recurso para llevar a cabo negociaciones favorables a los intereses de Estados Unidos, mientras evalúa la fortaleza de los líderes de los países a los que se dirige o considera de interés geopolítico. Esto es evidente en el respeto con el que se dirige a la mandataria mexicana. En términos generales, el gobierno de Trump ha considerado el control de los recursos energéticos y las vías marítimas geoestratégicas como temas de seguridad nacional, que afectan el poderío e influencia de Estados Unidos en el mundo.

No es sorprendente que los recursos del Ártico y, fundamentalmente, el acceso estratégico a estos, sean considerados por Trump como cruciales, dado el interés geopolítico en la competencia por estos recursos con la Federación Rusa.

En su plan de "hacer a Estados Unidos grande de nuevo", no considera en ningún caso la preservación de la biodiversidad, ni la inversión en fuentes de energías verdes, ni mucho menos la reducción de gases de efecto invernadero. Trump busca, por todos los medios, llevar a cabo su plan, incluso si eso significa sacrificar a sus principales aliados.

El mitin en Phoenix terminó con un mensaje no solo para los estadounidenses, sino también para el resto del mundo, diciendo: "Haremos a EE. UU. grande nuevamente, rico nuevamente, poderoso nuevamente, saludable nuevamente, fuerte nuevamente, seguro nuevamente y correcto nuevamente."