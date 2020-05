UNAB Masaya y Granada proponen Junta de Gobierno Nacional de Transición

10:20 a.m.

Miembros de la Unidad Azul y Blanco Granada y Masaya emitieron un pronunciamiento para crear de forma urgente una de Junta de Gobierno Nacional de Transición, para dar una solución a la crisis socio política y ahora sanitaria por la que atraviesa Nicaragua.

Según la UNAB Granada, para dar el primer paso para la conformación de la Junta Gobierno de Transición es necesaria la salida de la dictadura Ortega-Murillo del poder.

“No aceptamos que la voz del pueblo se empañe con negociaciones truculentas o amañadas. No aceptamos una salida suave de un régimen al que no le pesó la mano para dar orden de asesinar al pueblo desarmado. No aceptamos unas elecciones donde un criminal de lesa humanidad como Daniel Ortega y su mujer pretendan estar al frente del proceso electoral y además ser candidatos en la contienda” manifiestan en el pronunciamiento.

La Unidad Azul y Blanco de Granada señala que en esta propuesta con la Unidad Azul y Blanco de Masaya. “Apoyamos y trabajaremos activamente en concretar la conformación de una Junta de Gobierno Nacional de Transición que atienda los asuntos administrativos de la nación, y convoque a un proceso electoral verdaderamente limpio y transparente”

Según el pronunciamiento ningún miembro de dicho equipo, podrá optar a cargo de elección popular, dicha proclama fue dirigida a exhortar a la Comunidad Internacional y Organismos Internacionales a desconocer al régimen Ortega-Murillo, a los dirigentes de la Coalición Nacional, principalmente a la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Alianza Cívica y al sector privado nicaragüense a que valoren que, aunque en el pasado tuvieron alianzas con la dictadura, ahora un virus demostró que hay valores más allá del dinero.