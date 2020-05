PLC se retira de mesa multilateral de la coalición nacional

El partido liberal constitucionalista se habría retirado este martes de la mesa multilateral de la Coalición Nacional opositora.



El líder campesino anticanal, Medardo Mairena dio a conocer en su cuenta de twitter que el partido liberal constitucionalista tomó dicha decisión.



"Es lamentable que el PLC se haya retirado de las reuniones de la Multilateral" dijo Mairena.

Es lamentable que el PLC se haya retirado de las reuniones de la Multilateral. — Medardo Mairena Sequeira (@MedardoMairena) May 5, 2020



Consultado al respecto el diputado del PLC, Jimmy Blandón, quien también es vicepresidente del partido, dijo que "Pero no nos hemos salido".

El medio digital Nicaragua Investiga consultó al directivo de la Alianza cívica, Dr. José Pallais, quien les informó que Miguel Rosales del PLC, asistió a la mesa multilateral de la Coalición, pero se retiró tras una decisión que se tomó de consenso y que no compartía Rosales.

"No ha informado cuál es su posición final" dijo Pallais a Nicaragua Investiga.

Por su parte el portal digital La Mesa redonda del periodista Sergio Marín, informó que "El PLC se ha retirado desde hace 15 días de las reuniones virtuales de la Coalición Nacional… atrasando el trabajo organizativo de la Coalición… parece que Arnoldo le tiene miedo más a Daniel (que) a los europeos y gringos” citó un informante al medio digital.

100% Noticias supo que sí se hizo efectivo el retiro del partido del expresidente Arnoldo Alemán, de la reunión de la mesa multilateral de la coalición, cuyos encuentros han sido de forma virtual, vía zoom.



Una fuente nos informó que el malestar del PLC es que la UNAB, Alianza cívica, estudiantes y jóvenes deberían de ser un solo voto dentro de la coalición y que PLC quiere tener derecho a dos votos.

El PLC responde: "hemos tomado la decisión de no participar en las sesiones Zoom que sean específicas de la arquitectura de la Coalición"

Horas después de publicada la noticia, el PLC amplió sobre sus argumentos de no continuar participando de las en las sesiones Zoom referidas a las discusiones "específicas de la arquitectura de la Coalición".



En una nota aclaratoria, enviada por Miguel Rosales del PLC a 100% Noticias, aseguran que el documento que se discute en la Multilateral fue propuesto por el PLC y reconocieron su inconformidad en lo que consideran una "sobre representación" de los miembros de la mesa multilateral.



La propuesta del PLC, según Rosales es que el Consejo político nacional de la coalición sea integrado "unicamente por un representante por cada organización...más uno por cada organización nueva que se integre", mientras que la propuesta de las "otras seis organizaciones es que el Consejo político nacional sea integrado por cuatro o tres representantes por cada organización, un total de 28 a 21 personas y muy seguramente ese número se va a incrementar a 35 o 42" dice el PLC.



Una fuente consultada por 100% Noticias aseguró que la propuesta del PLC fue rechazada por votación de la mayoría y no se explican porque no aceptan la decisión democrática y no habrá ninguna reconsideración de la "sobrerepresentación" de la cual se queja el partido liberal. Esta no participación de las reuniones de la multilateral es tomada como un retiro del PLC de la coalición, dijo la fuente.



"La mesa multilateral tiene como única misión discutir y aprobar ese documento de la arquitectura de lo que será la coalición y si el PLC se sale de la multilateral se sale de la coalición, el resto de participantes no irán a presentarle el documento final al PLC, que ha costado consenso, para que luego lo revisen, pues tuvieron la oportunidad de estar en toda la discusión pero decidieron salirse" confió uno de los participantes de la mesa multilateral.



Además conocimos, que el PLC está solicitando a Ciudadanos por la libertad, CxL hacer una coalición de partidos liberales dejando de fuera a UNAB, Alianza cívica, estudiantes, campesinos y demás organizaciones que surgieron en el context o de abril del 2018.



100% Noticias supo que el PLC se reunió con personeros del CxL para plantearles hacer otra coalición solo de partidos políticos.

El PLC se retiró de la mesa multilateral este lunes, luego que la mayoría votó a favor del ingreso de jóvenes y la no división de la Coalición Nacional.



Estos cambios repentino del PLC ocurren luego que la comunidad internacional, tanto Estados Unidos como la Unión europea, reconocen a la Coalición nacional como la plataforma política de oposición de cara a las elecciones.