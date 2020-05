Cancelan reunión del Comité Relaciones Exteriores de EE.UU que aprobaría resolución en favor de Nicaragua

10:35 a.m.

El analista político Bosco Matamoros confirmó a 100%Noticias que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos canceló la sesión programada para hoy donde pretendían aprobar una resolución para seguir presionando política y económicamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

“Estuve en comunicaciones ayer viendo el fondo del tema, hoy en la mañana el director del comité me acaba de avisar que no se reunirán, primero era una declaración de principios no tenía efecto coercitivo, pero si era una señal importante para la administración porque en medio de una situación dramática como la que están viviendo los americanos están convocando a una reunión del plenario del comité donde van a expresar el sentimiento de los senadores”, manifestó Matamoros.

El analista considera que quizás la próxima semana los senadores estadounidenses convoquen nuevamente para sesionar en favor de Nicaragua.

Los senadores norteamericanos tienen dentro de la agenda a Nicaragua con la resolución Res. 525 que señala que es “Una resolución que exprese el sentido del Senado de que Estados Unidos debe continuar apoyando al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la restauración de la democracia y la defensa de los derechos humanos, y usar las herramientas bajo la ley de los Estados Unidos para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno de Daniel Ortega”.

Dicha resolución le recuerda al régimen de Daniel Ortega que ha concentrado el poder y provocado el deterioro progresivo de las condiciones democráticas en Nicaragua; así como las graves violaciones de los derechos humanos y actos de represión, que resultó en más de 325 muertes, más de 2,000 heridos y al menos 800 detenciones arbitrarias durante el protestas pacíficas que tuvieron lugar en 2018, según la Organización de Estados Americanos.

En la resolución los senadores piden liberación inmediata de todos los presos políticos sin condiciones y cese todos los actos de violencia, represión e intimidación contra las voces disidentes en Nicaragua.