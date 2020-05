Portavoz Ciudadano: José Pallais: “Estamos a tiempo de construir una coalición inclusiva que logre superar a la dictadura”

Miembro de la Alianza Cívica advierte de intentos del orteguismo por destruir proceso de unidad dentro de la Coalición Nacional. En esta entrevista Pallais asegura que existen intentos por destruir ese proceso a través de intereses personales “y arreglos oscuros”.

Pallais también pide a los estudiantes dentro de la coalición a buscar mecanismos de solución a sus demandas ya que de lo contrario serán parte “del descalabro” al no concretarse el proceso de unidad en la oposición.

Por otro lado, el opositor aseguró que algunos analistas opositores que se han dedicado a una campaña permanente en contra del proceso de unidad forman parte de la estrategia del orteguismo para “desbaratar la unidad”.

Lea Más: Rivense muere por Covid-19 en un hospital de Managua

Emiliano Chamorro Mendieta

¿Qué está pasando en realidad en el proceso de unidad? ¿Existen diferencias de criterio o hay caballos de Troya dentro de la oposición que llegaron allí no para fortalecerla sino para dividirla o en el peor de los casos, destruirla?

Lo enriquecedor de todo grupo o sociedad son las diferencias de criterio de sus miembros, que pueden llegar a conformar en consenso las vías para obtener una finalidad común que les une. Es normal que existan diferencias, lo que no es normal es que seamos dominados por esas diferencias y perdamos de vista nuestro objetivo.

También es normal que cuando el tirano ve fortalecido a su enemigo busque mecanismos para debilitarlo. No creo que dichos actores estén dentro, pero si fuera y dando seguimiento cercano a la construcción de la Coalición.

Los jóvenes han alzado sus voces para que les den más espacios, ¿Cuál es en realidad el problema? Me gustaría entenderlo. ¿Existe una estructura esquematizada o hay factores externos que podrían estar manipulando a los jóvenes?

Como en toda asociación, existen procesos y votaciones para buscar acuerdos y objetivos, los muchachos sometieron a votación dentro de la Coalición su deseo de tener una silla para ellos, en la primer votación se concedió una para todos las agrupaciones estudiantiles juntas buscando que se entiendan entre ellos, su argumento es que si existen más asociaciones partidarias y/o sectoriales con votos únicos, ellos quieren también el suyo.

No satisfechos con el resultado se han levantado de la mesa, muy bien por ellos por tratar de defender sus opiniones, sin embargo creo que lo ideal sería volver a sentarse y buscar un acuerdo que satisfaga a todas las partes; de lo contrario, aunque ellos no lo quieran, van a ser un instrumento para el descalabro.

Lea Más: Médicos exigen al régimen declarar transmisión comunitaria en Nicaragua

Hay mecanismos que permiten satisfacer las preocupaciones de todas las partes y voluntad para lograrlo, esto solo puede obtenerse desde dentro, pero nunca excluyéndose y mucho menos rompiendo la unidad.

El ambiente se ve tenso en el esfuerzo de unidad. Algunos analistas creen que es consecuencia de luchas de poder, ¿ésta crisis es superable o se corre el riesgo de que la Coalición solo quede en un intento por organizar una estructura para luchar electoralmente con Ortega?

No te puedo mentir, efectivamente el ambiente puede alcanzar tensiones en algunos momentos, pero esto no es la regla, sino la excepción. Poniendo a Nicaragua en el centro y nuestra libertad como objetivo creo que estamos a tiempo de construir una coalición inclusiva que logre superar a la dictadura.

Todos debemos recordar que la unidad es nuestra mejor arma para enfrentar al régimen e iniciar el tránsito hacia la democracia.

Por otro lado, se conoce que los empresarios y estudiantes mantienen conversaciones con CxL, partido que aún no decide entrar a la Coalición. ¿Esto cómo puede interpretarse?

He visto fotos de esas reuniones y comunicados conjuntos, no sé lo que se ha hablado, me encantaría que CxL se integrase a la coalición.

Lea Además: Centenares de pacientes de covid-19 saturan los hospitales de Nicaragua

La Alianza tiene un compromiso público de facilitar una unidad inclusiva en la que yo personalmente creo y a la cual defiendo como respuesta apropiada frente al dictador; me niego ver a la alianza empujada a formar un bloque diferente que divida el empeño que hemos puesto para sacar adelante la Coalición Nacional.

Si ustedes como oposición no logran ponerse de acuerdo, ¿cuál es el destino de la población que clama justicia, paz y libertad, pero con Ortega fuera del poder?

La patria nos demanda ponernos de acuerdo, sólo con la unidad venceremos la Dictadura, solo con la unidad salvaremos nuestras vidas amenazadas por la represión y la pandemia, solo con unidad podremos ser libres y vivir en democracia y solo con unidad podremos mantener el fuerte apoyo que generosamente nos ha brindado la comunidad internacional para la defensa de los Derechos Humanos y lograr una salida cívica y democrática.

¿Por qué es tan repetitivo que la oposición se mantenga fragmentada cuando el pueblo ha demandado unidad ante la dictadura de Daniel Ortega?

Sencillamente hay intereses personales de por medio y posiblemente arreglos obscuros con la dictadura, que es muy hábil moviendo fichas y con una larga experiencia promoviendo la división. Como personas que tienen a la patria por bandera debemos poner de lado dichos intereses para remar todos juntos hacia la libertad y democracia. En estos momentos difíciles es importante estar claros de las amenazas a la unidad y de la obligación que tenemos de defenderla como un activo importante de nuestra capacidad de lucha.

Algunos analistas detractores de la Alianza Cívica señalan que ha perdido representatividad, pero en realidad lo que hemos visto es que, además del reconocimiento interno, también lo tienen por parte de la comunidad internacional, ¿a qué se deben esas críticas?

Tú lo has dicho, “detractores”. Son otro instrumento de la dictadura para tratar de desbaratar la unidad, pero como anteriormente afirmé, sólo juntos venceremos y juntos haremos oídos sordos a esos cantos de sirena que lo único que quieren es confundirnos y confrontarnos. La alianza ha enfrentado situaciones difíciles pero hasta ahora no ha defraudado los intereses comunes de la búsqueda de la democracia, confío que no defraudaremos la aspiración unitaria de los Nicaragüenses.

Por otro lado y de manera sospechosa esos analistas, que se supone son opositores, han emprendido una campaña de ataque contra los esfuerzos de unidad, ¿no es eso sospechoso, cuando la demanda del país es que Ortega se vaya del poder para que Nicaragua pueda recuperar su institucionalidad?

Es evidentemente sospechoso.