Bosco Matamoros: Sanciones al Jefe del Ejército son "contundentes"

El Analista político Bosco Matamoros consideró que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Jefe del Ejército Sandinista, Julio César Avilés es un mensaje “contundente” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“El gobierno norteamericano actúa con gradualismo y extrema cautela (...) cualquiera que haya sido la opinión del Comando Sur, fue el factor decisivo y las autoridades máximas del aparato de defensa de los Estados Unidos. Washington están esperando una división del Ejército en cuanto a su responsabilidad institucional” manifestó Matamoros, quien señaló que el discurso del vocero del Ejército Sandinista “nadie se lo cree” en el escenario político norteamericano.

Para Matamoros, las nuevas sanciones al círculo de poder de Daniel Ortega aceleran la “desintegración del Estado nicaragüense” “un mensaje devastador para la imagen del Ejército, fue determinante la opinión de los órganos centrales del departamento de defensa de los Estados Unidos” explicó a 100%Noticias el analista.

Según Matamoros con las sanciones a la institución castrense están en juego “las inversiones en el mercado norteamericano en la Bolsa de Nueva York y Boston, las conocen los funcionarios del Departamento del Tesoro y de Justicia de los Estados Unidos”

Para el analista Francisco Aguirre, las sanciones individuales al Jefe del Ejército pueden tener un efecto “contrario” al que pueden esperar opositores nicaragüenses y Estados Unidos porque puede acarrear que el Ejército Sandinista termine plegandose de una vez al régimen sandinista.

“Mi temor es que esta acción vaya a resultar en lo que expresó el historiador “la ley defecto inesperado”. Yo creo que Daniel Ortega debe ser el hombre más feliz de Nicaragua y Rosario Murillo más feliz de Nicaragua porque seguramente apuestan ahora, a que el Ejército se va a ir a replegar a ellos y que eso le va a permitir a ellos continuar con su agenda dinástica”, avizora Aguirre.

Después de esta sanciones Aguirre sostiene que el régimen Sandinista no accederá a liberar a los prisioneros políticos y tampoco va a respetar los derechos humanos. “Yo no creo que después de esta acción Daniel Ortega vaya acceder a la puesta en libertad de los prisioneros políticos, no creo que vaya a acordar negociar elecciones libres y transparentes en el año 2021, no creo que va de repente a empezar a a a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, los derechos constitucionales, más bien creo que va a sentirse un nuevo poderoso aliado con Ejército de Nicaragua” explicó el analista.

Según el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, habrá que esperar la posición que va a tomar el Consejo Militar de la institución Castrense, mismo que reeligió al General Avilés para un nuevo periodo, “ahora va a ser interesante ver cómo ellos reaccionan a estas sanciones contra el General Avilés, la moneda está en el aire, creo que la situación que la situación se ha complicado muchísimo más en Nicaragua” señaló.