El miembro de la Alianza Cívica doctor José Pallais, anunció que ya está listo el documento de constitución de la Coalición Nacional que será suscrito por ocho miembros de la mesa multisectorial que lo discutieron durante estos últimos cuatro meses.



El pasado 25 de febrero la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco hicieron una invitación para conformar la coalición nacional, al acto asistió el partido liberal constitucionalista y el partido de restauración democrática, PRD. La convocatoria fue amplia, recordó el Dr. Pallais, en una amplia entrevista con Miguel Mora, director y propietario del canal 100% Noticias.



Tras el llamado de la mesa multisectorial de la coalición, esta fue integrada por el sector juvenil y estudiantil, FDN, partido regional Yátama, Alianza Cívica, UNAB, PRD, PLC y Movimiento Campesino.



Según Pallais, hoy puede decir que fue un "éxito la labor que se nos encomendó" ya que lograron elaborar un documento constitutivo de estatutos y normas que regirán la Coalición Nacional, pues todos tienen el único objetivo de salir de la dictadura sandinista.



Pallais aclaró que el documento habla de "eventuales procesos electorales, porque el proceso electoral es la salida, pero con condiciones adecuadas, aqui no podemos repetir los fraudes de Ortega" y agregó que "no se puede ir a elecciones con presos políticos en las cárceles", dijo al referirse a lo que considera una campaña para tratar de dividir lo que se trata de construir como es la coalición nacional.

"Nosotros sabíamos que cuando se concluyeramos trabajo encomendado, iba a venir un ataque bestial del regimen y de otros sectrores" aseguró Pallais, quien considera que el llamado de unidad en la Coalición es "una novedad, porque las alianzas solo han sido entre partidos politicos" y en este caso hay organizaciones integrantes y convocantes que surgieron tras insurreción de abril del 2018.

PUEDE LEER: Muere Edén Pastora, quien reclutó a paramilitares y amenazó a obispos de Nicaragua en el 2018



"Vistes surgir una campaña bestial de descrédito, y hasta de opositores pero sin conocer el documento, prejuzgando, y hasta sin haber querido participar en la redacción, porque la invitacion fue amplia" argumentó Pallais.

Según Pallais, más del 80% del documento de conformación de la coalición es diferente a la propuesta original, ya que prevaleció el "consenso de poner a Nicaragua ".



"Ojala que los que critican se acerquen, lo lean, comenten y busquen como consolidar la gran unida que los nicaraguenses demandan" expresó Pallais.



ALIANZA CÍVICA SE QUEDA EN COALICIÓN Y NO VA PARA CXL



El doctor Pallais, quien es uno de los cuatro delegados de la Alianza cívica en la mesa multisectorial de la Coalición nacional, desmintió que la organización a la que pertenece se vaya a retirar de la Coalición para conformar un bloque con el partido Ciudadanos por la Libertad, dirigido por Kitty Monterrey.



"El mandato que yo tengo como delegado de la Alianza cívica es estar aquí, que originalmente la coalicion nacional fue por convocatoria de la Alianza cívica, que llamó a la unidad incluyente de todos, eso en su momento fue una revolucion, y ocasionó reacciones en esta Nicaragua dividida" dijo Pallais.



Pallais, aclaró que el hecho de que algunos miembros de la Alianza Cívica, continúen en contacto con CxL es para que se "integren en este esfuerzo unitario" y agregó que seguirán coherentes con los esfuerzos de unidad, "Yo me casé con ese tipo de alianza civica y estoy seguro que todos los demás integrantes son coherentes y seguirán coherentes".



Pallais recordó la famosa frase del empresario Carlos Pellas, "las matemáticas no dan" en el sentido de que si la oposición a la dictadura Ortega-Murillo vuelve a correr divididos, gana el dictador. En el 2006 empresarios y varios sectores estuvieron insistiendo en la unidad de los partidos liberales, pero corrieron divididos y Ortega ganó con el 38% de votos.



"Las matemáticas no dan, las matemáticas no siguen dando, y la pretencion de que yo soy mejor, de que soy el niño bonito, que no importa el otro, eso es el error que Ortega quiere aprovechar, Otega sabe que divididos se le allana el camino" aseguró Pallais, quien reitera a lo buen nica "o nos unimos o nos jodimos, esa es la verdad".

SIGA LEYENDO: Edén Pastora “una marioneta” de la dictadura Ortega-Murillo



El directivo de la Alianza cívica, desmintió que se esté abordando el tema de las casillas electorales dentro de la Coalición nacional.



"Aqui no estemos pensando en cual casilla, cual partido, eso es locurita, ahorita es unirnos todos" dijo Pallais quien recalcló que primero se deben de crear las condiciones para luego ver, si es que hay elecciones, que lo preferible es ir como Coalición nacional, similar a lo que ocurrio en 1990 con la Unión nacional opositora, UNO, que tuvo su casilla, pero que lo primero es la "unidad".



"No se ha discutido ni casilla, ni candidatos...una vez estén dadas las condiciones se escoja por consenso, procedimientos democraticos, se ha hablado también, aunque no se consigna todavía, que los territorios, los departamentos, los municipios tienen que decidir ellos, sobre quiénes tienen que ser sus candidatos, no desde managua, eso no esta en documento, pero se ha discutido. Los cargos que no sean, como han sido tradicionalmente, negociación de cúpulas, yo quiero tanto yo te doy tanto" aclaró Pallais.