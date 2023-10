"La gente quiere Coalición, está con sed, con ganas de la unidad" reiteraron dirigentes territoriales a cúpula de Alianza Cívica

Los dirigentes territoriales de la Alianza Cívica de los departamentos del país sostuvieron una reunión la tarde del sábado con la dirigencia nacional a quienes les reiteraron su posición plasmada en una carta donde les exigen a "no demorar más la firma de los Estatutos de la Coalición Nacional".



Bayron Chamorro, uno de los tres dirigentes territoriales de Jinotega de la Alianza Cívica, aseguró a 100% Noticias que los territorios tienen criterios propios y "queremos ser parte de la coalición, no estamos confrontados con la dirigencia, simplemente le decimos lo que nosotros creemos. Lo que plasmamos es la realidad, que la Coalición sea una realidad".

En la reunión virtual de la Alianza con los territorios, estuvieron Juan Sebastián Chamorro, los empresarios Michael Heally, Álvaro Vargas, el estudiante Max Jérez y el asesor de la Alianza Cívica Eliseo Núñez.



"Ellos tienen su punto de vista de por qué no firman el documento, pero les dijimos que traten de hacerlo lo más rápido posible, porque la gente está con sed, con ganas de la unidad" dijo Chamorro de la AC Jinotega.

PUEDE LEER: Estructuras de la Alianza Cívica exigen a comité Ejecutivo firmar estatutos de Coalición Nacional



A los dirigentes de los territorios les tomó por "sorpresa" el comunicado de la dirigencia nacional de la Alianza por negarse a firmar los Estatutos argumentando la litis interna del PLC. Chamorro los cuestionó en el sentido de que "todos en la oposición han cometido errores".

"Si aquí todo el mundo ha cometido errores, si de aqui sacaramos a quienes han cometido errores, nos quedamos sin oposición. No tendríamos oposición. Pero todo el mundo ha cometido errores, lo correcto es que nos sentemos" dijo Chamorro en referencia al PLC y añadió "pero yo no creo que por eso no se tenga que firmar un documento. Yo creo que hay que buscar la manera para que busquen como solucionar esto y no moleste el proceso de unidad, porque entonces mañana será otra cosa, mañana será otro pero, y la Coalición nunca la vas a firmar".

SIGA LEYENDO: División en Alianza Cívica por imposición de empresarios para romper unidad con Coalición Nacional y aliarse con CxL



El señor Bayron Chamorro manifestó que si ya se rompe la coalición y la dirigencia decide fortalecer la alianza con CxL, los líderes territoriales verán el camino a tomar.



"Nosotros hemos dejado claro, que creemos que la Coalición es la salida. Ahora lo que piensen los empresarios o dejen de pensar, ese es su problema. Nosotros queremos unidad y queremos que se agilice el tema de la Coalición. Si hay algún punto o coma que hay que poner, hay que buscar como resolverlo" expresó Chamorro vía telefónica a 100% Noticias.

Una fuente del sector empresarial que prefirió el anonimato dijo a 100% Noticias que los grupos empresariales que estarían forzando para que la Alianza Cívica rompa con la CN y se una a CxL, son los grupos empresariales de Roberto Zamora de LA FISE y el grupo del empresario José Antonio Baltodano.



Según la fuente estos dos grupos empresariales controlan a AMCHAM, FUNIDES e INCAE, y desde hace varios años han financiado a los liberales agrupados en CxL, fundado por el excandidato presidencial Eduardo Montealegre.



A inicio de este año este grupo intento un acercamiento con la dictadura para iniciar un tercer diálogo con la Alianza Cívica, propuesta que fue escrita en un comunicado del INCAE y suscritas por COSEP, AMCHAM y FUNIDES. La propuesta fue rechazada por la vice dictadora poniendo como condición, que antes de aceptar sentarse con ellos, pidieran perdón en público por supuestamente haber apoyado un "golpe de Estado".



"A AMCHAM al FUNIDES y al mismo INCAE lo controlan Roberto Zamora, al FUNIDES Tono Baltodano a través de Jaime Montealegre y al INCAE los Zamora y Baltodano, a través de Enrique Bolaños, quien antes de ser rector del INCAE era miembro de la Junta Directiva de LAFISE" dijo la fuente empresarial, agregando que los principales benefactores de CxL han sido Tono Baltodano y recientemente Jaime Montealegre.



Estos dos grupos empresariales afirma nuestra fuente sienten que en la Coalición Nacional pierden el control que se garantizan con Ciudadanos por la Libertad.

#Politica Miguel Rosales, Pdte del PLC dice que @AlianzaCivicaNi pone "Pretextos y tácticas dilatorias" para no firmar en Coalición y les pidió reconsiderar decisión para la unidad 👇 pic.twitter.com/YZ4Pf1653C — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) June 21, 2020

La Mesa Multisectorial de Coalición Nacional fue convocada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Tras hacer el llamado de unidad "inclusiva" acudieron el Partido Restauración Democrática (PRD), el Movimiento Campesino, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el partido regional Yátama y Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) .

El próximo 25 de junio se espera que todas las organizaciones, a excepción de la Alianza Cívica, firmarán la Unidad en Coalición Nacional.