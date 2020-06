La firma de la Coalición Nacional será este jueves llueva, truene o relampaguee

Violeta Granera de la Unidad nacional azul y blanco y Luis Fley, del Frente democrático nicaragüense, nuevamente hicieron un llamado a la Alianza Cívica para que honren su compromiso de firmar los Estatutos de la Coalición Nacional en Nicaragua para este jueves 25 de junio a las 10 de la mañana.

Granera y Fley revelaron que por mayoría calificada, luego de varias rondas para alcanzar un consenso, se tomó la decisión que se firmaría el documento el 25 de junio. La Alianza cívica solicitó una prórroga para el próximo lunes, pero la mayoría calificada decidió que fuera este próximo jueves.

Para los seis integrantes de la mesa multisectorial, fue una sorpresa que la Alianza cívica publicara en un comunicado su decisión de posponer la firma, sin respetar lo que decidió la mayoría calificada. Ese sistema de votación y de toma de decisiones incluso fue apoyado por la misma Alianza, desde que se instaló dicha mesa multisectorial.

"Una de las primeras discusiones, por su importancia, fue establecer un mecanismo para la toma de decisiones que privilegia al consenso, pero tampoco se puede privilegiar el poder de veto" dijo Granera quien agregó que tras realizarse varias rondas y no se logra consenso, se pasa a la etapa de la votación y cada decisión se requiere de 3/4 partes de los miembros y así se escogió la fecha que ahora la Alianza, no respeta la decisión de la mayoría.

Luis Fley aseguró que los Estatutos tendrían que haberse firmado hoy lunes 22, según un acuerdo de hace 15 días, pero el jueves de la semana pasada la Alianza cívica, llegó a pedirles tiempo a como "constantemente" lo solicitaban cuando se trataba de aprobar un artículo de los estatutos, que según Fley, la Alianza argumentaba que los consultaban con sus estructuras. En todos estos 4 meses fueron "flexibles" con darles tiempo a los delegados de la Alianza, según Fley.

"La población está demandando urgentemente que nazca la Coalición Nacional para llenar ese vacío, la gente quiere comenzar a organizarse. Ellos tengo la percepción que no toman en serio la exigencia de la población y creo que les falta una dósis de patriotismo porque ahora se prueba quiénes están por Nicaragua y quiénes están persiguiendo intereses políticos y económicos. La firma va el jueves a las 10 de la mañana, llueva, truene o relampaguee" aseguró Fley.

Granera rechazó el argumento de la Alianza cívica que justifica su decisión de prórrogar la firma, por la litis interna en el Partido liberal constitucionalista, PLC, puesto que tanto la Alianza y la UNAB cuando hicieron la proclama para conformar la Coalición, fue de forma inclusiva, pero según Granera esa apertura "principalmente fue tomada por la Alianza cívica de invitar a todos los partidos políticos y creo que este no es el momento de decir que el PLC tiene problemas, todos sabemos que tiene problemas" dijo.

"Nosotros reiteramos que no son tiempos para que ninguna organización, ni ningún Partido Político pretendan poner sus intereses, por ninguna razón, ni por esa falacia de tener casillas electorales que pueden desaparecer como ocurrió con el PLI" argumentó Granera.



ALIANZA CÍVICA QUIERE HACER SU COALICIÓN PARALELA CON CxL

Granera y Fley pidieron a la dirigencia nacional de la Alianza Cívica a que recapaciten y esperan que tras la presión de las estructuras de la AC en los departamentos del país "cambien de postura" y firmen para el nacimiento de la Coalición.

"Si no lo hacen es muy difícil que en el futuro regresen, porque ellos ya obedecen a otros intereses, intereses políticos. Yo no veo que si el jueves la AC no firma, vaya a regresear en un mes, entre dos meses a firmar, no ellos van a seguir trabajando con su proyecto político que a todas luces no representan los intereses de los nicaragüenses" auguró Fley quien dice que ese proyecto político de la Alianza va encaminado a montar su propia coalición con Ciudadanos por la Libertad.

"Se habla que ellos se van a juntar con CxL y que van a tratar de llevarse a otros grupos como los estudiantes y van a tratar de hacer una Coalición paralela a esta, eso es lo que se rumora en la calle" denunció el dirigente de FDN.

Granera espera, que aunque un sector de la Alianza sienta más afinidad con CxL, no cometan ese "hara kiri, porque será difícil que el pueblo de Nicaragua entienda la sofisticación peligrosa de estar haciendo tiendas y tiendas cuando aquí la gente, todo el país está pidiendo con gran sabiduría popular, es que busquemos la forma en entendernos todas las organizaciones que tenemos algún tipo de liderazgo" expresó.



INTERESES DE DOS GRUPOS ECONÓMICOS Y "CULTURA DEL CONTROL" PARALIZAN FIRMA DE ALIANZA CÍVICA

Una fuente empresarial, que prefirió el anonimato, dijo a 100% Noticias que los grupos empresariales que estarían forzando para que la Alianza Cívica rompa con la Coalición Nacional y se una a CxL, son los grupos empresariales de Roberto Zamora de LA FISE y el grupo del empresario José Antonio Baltodano.

Al respecto Luis Fley opinó que que él creía que sí, ese era el motivo principal de la Alianza para darle largas a la firma de los Estatutos. "Lo que pasa es simplemente que la oligarquía, tiene poder económico y quiere tener poder político y en la nueva Nicaragua que queremos forjar pues eso no cabe, ellos tienen el deber de producir, producir riquezas para el país, pagar sus impuestos, pero no pueden tener poder político, porque eso desajusta la democracia, ellos se van a imponer con su dinero y los verdaderos liderazgos no van a surgir nunca, porque el liderazgo viene de la calle, viene del de a pie y se va a encontrar con una muralla que no le va a permitir a surgir, poque los empresarios van a respaldar y apoyar a las personas que creen responden a sus intereses" argumentó Fley

Mientras Violeta Granera, sin generalizar, dijo que hay algunos sectores que "están muy aferrados a la cultura política tradicional, que es la cultura del control, del hegemonismo de hacer las cosas inconsultamente y de creer que el país es, como somos pobres, no tenemos nada que decir. Justamente esa es la cultura que tenemos que cambiar. Hay suficiente fuerza de la ciudadanía ya para que eso no vuelva a repetirse. No veo, si hay grupos políticos poderosos que piensan que porque tienen el recurso de dinero van a doblegar al pueblo de Nicaragua, yo lo veo improbable, no nos ha podido doblegar Ortega con toda su represión, con todas sus arbitrariedades de abusos de derechos humanos".

Granera considera que esa "cultura del control" está impregnada en la Alianza Cívica, que "no sienten que dentro de la Coalición Nacional tengan el peso y poder que han tenido mientras fueron interlocutores, cuando fueron nombrados por la Iglesia para los diálogos"

Tanto Granera y Fley manifestaron que dentro de la Coalición Nacional van a luchar para obtener una casilla propia y un método para la escogencia de "liderazgos nuevos y estamos ya estableciendo un método para la eleccion de candidaturas y dé al traste con ese dedazo que ha causado tantos problemas y que han sido una de las razones del caos y desprestigio del sistema politico" dijo.

"El hecho de que nos estemos aglutinando en la Coalición Nacional no quiere decir que vamos a salir en carrera para participar en un proceso electoral sin condiciones, aqui las condiciones tienen que darse que es poner en libertad a todos los presos políticos, restituir libertades públicas, reformas a ley electoral, y la escogencia de nuevas autoridades en el Consejo, si hay condiciones participaría la Coalición Nacional, no es que estamos desesperados a participar en un proceso sin condiciones, aqui no se participará si no hay condiciones que eso quede claro" aseguró Fley.