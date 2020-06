Las revelaciones de José Pallais, tras renunciar a la Alianza Cívica

La decisión de la Alianza cívica de postergar la firma de los Estatutos de la Coalición Nacional programada para este jueves 25 de junio, provocó un desmoronamiento a lo interno de esta organización. El Movimiento campesino abandonó la organización y firmarán con la Coalición y este lunes el doctor José Pallais renunció formalmente a la AC.



Pallais en entrevista con 100% Noticias confirmó este martes muchos secretos a voces que se escuchaban sobre la Alianza. Primero aclaró que la decisión de posponer la firma, no fue sometida a votación, ni fue una decisión tomada por unanimidad, ni de consenso, fue una "imposición".



"Un grupo se sacó ese comunicado, que no había sido consensuado previamente e impusieron la publicación de ese comunicado, sin tomar formalmente la decisión grupal o colectiva de salirse del esfuerzo de la coalición de negarse a firmar" dijo Pallais quien agregó "lógicamente son los grupos de empresarios que tiene 5 votos, los estudiantes tienen 5 votos ahí tenés diez, se requieren 13 para tener mayoría, 3 personas más y un poquito más se sumaron a eso, haciendo objeciones de fondo...Y definitivamente yo pude comprobar en todos estos días que no existía voluntad y que mas bien se quería alargar la situación" reveló Pallais.

Pallais aseguró que reconocía la batalla interna del doctor Carlos Tunnerman dentro de la Alianza cívica, porque insistió en que se firme el documento el 25 de junio, pero la aplanadora empresarial y de los movimientos estudiantiles de la AC se impusieron.



"Quiero reconocer que el Doctor Carlos Tunnerman ha batallado para que se pueda firmar, con firmeza ha dado la cara adentro, ha hecho propuestas y ha mantenido un comprmiso muy serio que pueda ser miembro de la Coalición Nacional, la Alianza cívica por la justicia y democracia,...Hay otras personas no solo el Doctor Tunnerman, Sandra Ramos, Azahalea, el mismo Juan Sebastián han apoyado al doctor Tunnerman también" argumentó Pallais.

En su carta de renuncia Pallais dijo que la Alianza “prioriza temas que carecen de importancia” y que "En estos momentos, discutir sobre posibles casillas, cuando ni siquiera estamos seguros de que haya elecciones o si estas podrán ser libres, equitativas, justas y transparentes; procurar dividir a la oposición en bloques, o pretender renegociar lo acordado en cuatro meses de trabajo solamente fortalece a la dictadura".



¿El grupo de empresarios, estudiantes y otros 3 más, están priorizando buscar una casilla? preguntó 100% Noticias a Pallais.



"Ahi hay una conflusión de posiciones, pero todas van a la misma dirección, todos van en la misma que no creen que la Alianza deba participar en la Coalición Nacional, unos argumentan que es mejor buscar otras alternativas con otros socios, otros piensan que no es el momento que hay que esperar, otros piensan que hay que negociar cuotas de poder, que hay que negociar que la Alianza tenga una mayor fuerza dentro de la Coalición, que se pueda imponer o hegemonizar la conducción cuando el acuerdo que se había consensuado es que todos estábamos por igual que nadie tenía un mayor peso que el otro, que funcionáramos sobre las mismas reglas de la organización de las Naciones Unidas en su Asamblea general o de la misma Organización de Estados Americanos, el principio de igualdad jurídica de los estados es igual aplicable" señaló Pallais quien participó como delegado de la Alianza cívica en la mesa multisectorial de la Coalición Nacional, junto a Juan Sebastián Chamorro, Michael Heally, Dolly Mora, quien estaba en representación de los movimientos estudiantiles agrupados en la Alianza, pero quien hace aproximadamente un mes se retiró.



Pallais calificó como "excusas" el alegato de la Alianza de no firmar por la litis interna en el PLC y considera que mas bien con la firma de dicho partido, éste se estaría comprometiendo a que "prevalezca en su funcionamiento interno la democracia" y espera que el PLC en una convención resuelvan la elección del nuevo presidente del partido. El PLC alegó que por la pandemia no harían convención y se nombró de "dedo" a Miguel Rosales como presidente.



"Todos hemos suspendido, en la Alianza Cívica, igualmente se suspendieron las elecciones para autoridades municipales y departamentales por las mismas razones de la pandemia y lo entendemos, pero el compromiso es que finalizado este riesgo de contagio que nos obliga a permanecer en casa, todo mundo vuelva al proceso democrático, y eso es lo que esperamos del PLC" expresó Pallais.

El ex miembro de la Alianza cívica reiteró que lo más sano es que la Coalición Nacional luche por obtener una casilla propia a como ocurrió en 1990 con la Unión nacional opositora, UNO y así evitar esos pleitos "que la mía es mejor, que la tuya te la regalarón y te la pueden quitar, eso no tiene ningún sentido y menos aún que no tenemos certeza que hayan elecciones" dijo.



En octubre del 2019, la Alianza cívica lanzó una proclama "histórica" donde planteó que la unidad tiene que ser "inclusiva" y es así como invitaron a partidos políticos y otras organizaciones. El 25 de febrero del 2020 con la "aprobación de todos" se firmó el compromiso para construir la Coalición, recordó Pallais.



¿Fue unánime en la Alianza Cívica que aceptaron que entrara el PLC? preguntamos a Pallais.



"Efectivamente así fue, la invitación fue todo lo contrario a una invitación excluyente, fue un llamado a una unidad incluyente" reiteró.



¿Esa decisión de invitar al PLC y otros partidos, todos votaron a favor o fue de consenso? repreguntamos.



"Fue de consenso no hubo oposición, lo leyo el Dr. Tunnerman" manifestó Pallais.



¿Los estudiantes estuvieron de acuerdo? especificamos la pregunta.



"Sí en ningún momento expresaron desacuerdo. Los estudiantes, hasta ellos fueron a invitar al PLC, se reunieron con María Fernanda Flores y Miguel Rosales para invitarlos, podes buscar los archivos...La visita que hicieron al PLC, ratifica que estaban de acuerdo, si no estuvieran de acuerdo no los hubieran ido a visitar" razonó Pallais.



Desde el pasado sábado que la Alianza cívica envió a diferentes medios el comunicado expresando que posponen la firma de los estatutos, solo el doctor Carlos Tunnerman ha accedido a hablar con 100% Noticias.



Hemos llamado al grupo que representa a los empresarios Michael Heally, José Adán Aguerri y nos remiten a Juan Sebastián Chamorro, quien en varios momentos nos ha dicho que está ocupado, pero lo hemos visto dando declaraciones a otros medios de comunicación independientes. También consultamos con Max Jerez, quien se excusó en no poder brindar declaraciones porque iba a una reunión. Doña Sandra Ramos no contesta los mensajes, la señora Azahalea Solís nos dijo que estaba trabajando por la "unidad".



Este martes de parte de relaciones públicas de la Alianza cívica nos contactaron para solicitar un espacio para que entrevistáramos a Yubrank Suazo y Ariana Moraga del sector estudiantil. Pero tras la entrevista con el doctor Pallais, informaron que la cancelaban.