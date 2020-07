María Hayde Osuna desconoce a Miguel Rosales como presidente del PLC

María Hayde Osuna desconoció al diputado Miguel Rosales, como Presidente designado del Partido liberal constitucionalista, PLC, a quien se le cuestiona por haber sido impuesta por el Comité ejecutivo nacional, sin pasar por la elección de la gran convención liberal.

“Desconocemos rotundamente lo actuado por los 12 directivos del CEN… estos tiempos de imposiciones y continuidad de los mismos han terminado. Es hora de cambios de abajo hacia arriba, donde la competencia de liderazgos sea libre y espontáneos desde los territorios” aseguro Osuna quien fue Presidenta del PLC.

Lea También: Siete organizaciones civiles y políticas firman Estatutos de Coalición Nacional

Osuna quien era incondicional del expresidente Arnoldo Alemán sorprendió diciendo que “el PLC no tiene dueño. Nuestro PLC tenemos que recuperar la credibilidad de todas las fuerzas democráticas. María Haydée no dice las cosas detrás de nadie. El PLC no es patrimonio de nadie, por tanto, no se puede dar en herencia. El cambio generacional y la movilización del partido es inevitable y necesario, por lo que pondremos el mayor esfuerzo para que sea transparente y justa con la participación de todos los afiliados del Partido Liberal Constitucionalista” agregó.

En la conferencia de prensa dirigida por Osuna estaban alrededor de 30 correligionarios del partido rojo. Algunos de ellos gritaban consignas como “¡Democracia si, caudillos no!” ante las declaraciones de Osuna.

Lea Además: Asociación de familiares de presos políticos en Nicaragua denuncian asedio y prohibición de visitas

El pasado 25 de junio, el designado presidente del PLC, Miguel Rosales, propusó a la también diputada Osuna para que realicen la convocatoria de la gran Convención liberal en dos o tres meses.

"Ayer le dije a María Haydée Osuna, que entre los dos convoquemos a la gran Convención Nacional, cuando las condiciones de salud lo permitan, cuando la OMS diga que ya se pueden congregar más de mil 300 personas. Y que sean los convencionales de nuestra institución política los que sean los que decidan nuestro presente y nuestro futuro" manifestó Rosales.

La disputa a lo interno del PLC surgió luego que bajo el alegato de los tiempos de pandemia, el comité ejecutivo del partido, designó los cargos directivos sin consultar a las bases. Esta litis ya llegó al Consejo supremo electoral dominado por el FSLN.