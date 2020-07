Carlos Tünnermann no cree que la Alianza Cívica perdió carisma y representatividad a como lo señaló Monseñor Silvio Báez

El coordinador de la Alianza Cívica por la Justicia y democracia, Doctor Carlos Tünnermann, acogió con "respeto y admiración" las palabras de Monseñor Silvio Báez, quien en declaraciones al Diario La Prensa, dijo que la Alianza cívica había perdido ese "espíritu carismático" y "representatividad nacional".

"Aquel grupo que formamos para que estuviera al otro lado de la mesa de la dictadura no es el grupo actual que se llama Alianza Cívica. Creo que se ha desmembrado mucho. Ha perdido su espíritu carismático, su representatividad nacional. No veo ya representados a todos los sectores que en aquel momento estaban. Ha cambiado. No juzgo si es mejor o peor. Pero la Alianza Cívica actual no es la de mayo de 2018" dijo Báez al periodista Fabián Medina de La Prensa..

Sobre la perdida de carisma, Tünnermann dice que a nivel de los departamentos la "Alianza Cívica goza de mucho prestigio" y que pueden haber apreciaciones en un sentido y otro.

"Nosotros respetamos mucho la opinión de Monseñor y vamos a trabajar más si es necesario para recuperar ese carisma, si acaso es que lo hemos perdido, de manera que estaríamos en esa disposición, siempre atendiendo las recomendaciones que respetamos mucho de Monseñor Báez" dijo Tünnermann en un audio enviado a 100% Noticias.

Báez consideró que la actual Alianza Cívica no es la misma que formaron los obispos en mayo del 2018, para ponerle a un grupo de oposición a Ortega en la mesa de diálogo. Al respeto el coordinador de la agrupación, dijo que han habido nuevas incorporaciones a la Alianza y se han organizado en directivas en "cinco departamentos del país" por lo que no ve que hayan perdido esa "representatividad nacional" que señaló Báez, aunque se haya salido el Movimiento campesino.

"Yo te quiero decir que es cierto que el Movimiento campesino se salió de la Alianza Cívica, pero lo hizo porque nos dijo que querían tener un asiento propio en la Coalición Nacional y nosotros respetamos esa decisión. Pero a su vez la Alianza Cívica se ha enriquecido por otro lado con la participacion muy eficiente, muy oportuna en estos momentos de pandemia con la Unidad médica nicaragüense que ha hecho una labor meritoria en el campo de lucha contra la paademia" argumentó Tünnermann quien también agregó que la unidad sindical magisterial, personalidades como la Dra. María Eugenia Alonso, el excarcelado político Yubrank Suazo y el doctor José Dávila representante de Voluntad humanista social cristiana, se incorporaron a la Alianza.

Para Monseñor Báez todos los partidos deberían de renunciar a las casillas electorales, porque no ve "una casilla actual que no tenga una historia turbia. No veo casilla actual que esté segura para unas futuras elecciones". Sobre esta posición, el doctor Tünnermann opina que "no le parece que los partidos vayan a renunciar a las casillas" ya que "esas casillas se las han ganado porque han luchado para tener esas casillas" y agregó que "esas casillas son importantes para el futuro".