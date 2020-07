"Pausa" de Alianza Cívica se presta a "mala interpretación o distorsión" dice Violeta Granera

"Yo personalmente creo que siempre es mejor mantener el diálogo y que estas medidas se prestan a la mala interpretación o distorsión. Pero en todo caso la AC no habla de retirarse de la CN sino de tomar una pausa" así reaccionó Violeta Granera de la UNAB, sobre la decisión de la Alianza Cívica de suspender su participación por unos días en el comité nacional.

Según Granera lo que está en discusión es el artículo transitorio donde la AC propuso en en 7 temas se use "solamente el consenso".

"La CN tiene un mecanismo de toma de decisiones que privilegia el consenso. Que lo entendemos en tomar una decisión en base al concepto de poder “vivir con ella” aunque no sea exactamente coincidente con nuestra posición. Y si después de tres rondas de argumentación no se logra, se usa la mayoría calificada de 3/4" explicó Granera a 100% Noticias.

Los 7 temas que la Alianza presiona para que se decida en consenso y no por mayoría calificada son:

A) Contrato social/Plan de gobierno.

B) Constitución de alianza electoral.

C) Mecanismo de selección de candidatos.

D) Posicionamientos públicos y comunicados de la Coalición Nacional.

E) Reformas electorales consensuadas en el Bloque Pro Reformas Electorales.

F) Elección del Secretario Ejecutivo.

G) Formas de protesta, estrategias de presión interna y movilización.

¿El consejo da poder de veto a quien se oponga a la aprobación de uno de estos puntos?

"Ese es el riesgo del consenso. No es unanimidad pero sí requiere de voluntad política. Algunos temas lo requieren, en mi opinión Y en eso estoy de acuerdo con la AC. Por ejemplo, el plan de gobierno; la alianza electoral, etc De que serviría una propuesta de país si no estamos todos convencidos de que ese es el camino?" argumentó Granera.

Sobre el tema de los jóvenes Granera dijo que "en los Estatutos ya está un sector de juventudes. Pero estamos discutiendo con ellos/as un método para ponerlo en práctica que satisfaga a todos, principalmente a los jóvenes".

Para Tamara Dávila, miembro del Comité de la Coalición Nacional por parte de la UNAB, en medio de toda esta discusión se deben de priorizar lo más "importante" como es "empujar en lo que nos duele a todos y es urgente como es la liberación de las y los presos políticos, seguir la denuncia nacional e internacional respecto a las violaciones a los DDHH y elevar la presión por reformas electorales profunsas que nos permitan salir de la dictadura por la vía cívica".

Granera también coincide con Dávila sobre que estos son los temas urgentes e incluye incrementar la denuncia nacional e internacional sobre la pandemia del covid-19, así como "impulsar la organización territorial de la CN; los/as migrantes que tienen problemas para regresar a Nicaragua como es su derecho; la represión; la situación del exilio; las reformas electorales necesarias; las estrategias para forzar esas reformas y la propuesta para la nueva Nicaragua post Ortega.