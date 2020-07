José Pallais: "Coalición no se puede detener, el consenso no se impone"

Para el analista político José Pallais el “retiro temporal” de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional no debió haberse dado el “consenso no se impone”. A través de un comunicado, la ACJD informó “el Pleno de la Alianza Cívica ha decidido suspender su participación de las sesiones del Comité Nacional para reflexionar a lo interno sobre las prioridades del país”.

Al respecto, Pallais señaló que la crisis provocada por el comunicado de la Alianza Cívica no debe existir porque carece de razón “los miembros de la Coalición que se mantienen firmes en ellas han hecho propuestas a la Alianza Cívica para solucionar los temas de su interés los 7 puntos de transitorio con el ánimo de satisfacer sus inquietudes, pensando en la mejor conducción de la Coalición Nacional, pero para esto debe haber capacidad de diálogo y entendimiento y buscar soluciones, el consenso no se impone, el consenso no es acaten lo que yo pienso, lo que yo digo, es buscar acercamiento”.

Según el analista político, la Alianza Cívica debe tender puentes, propuestas y buscar alternativas que satisfagan a todas las partes “las organizaciones integrantes de la colección existe plena disposición, estamos esperando que la alianza cívica acate esta disposición y enterrar estos problemas”.

Para la Alianza Cívica los siete puntos de interés son los siguientes:

A) Contrato social/Plan de gobierno.

B) Constitución de alianza electoral.

C) Mecanismo de selección de candidatos.

D) Posicionamientos públicos y comunicados de la Coalición Nacional.

E) Reformas electorales consensuadas en el Bloque Pro Reformas Electorales.

F) Elección del Secretario Ejecutivo.

G) Formas de protesta, estrategias de presión interna y movilización.

“Aquí hay que avanzar en los temas esenciales, dedicar toda la energía de la Coalición en defender la libertad de los presos políticos, en lograr que los nicaragüenses que están sufriendo en el exterior y les niega el ingreso al país puedan volver y cese de la represión, para evitar más muertes como la de La Trinidad, Estelí. Fijar una posición común, cuáles son las condiciones que exigimos para un eventual proceso electoral, organizarnos en los territorios que la gente se una y trabaje y tengamos el músculo suficiente para enfrentar en una verdadera lucha cívica de mejor calidad al régimen dictatorial” señaló Pallais en 100%Noticias.

El analista hizo un llamado a no “desviar” la atención de los problemas fundamentales y temas estratégicos “está bien que la alianza cívica continúe reflexionando, pero la coalición nacional no se puede detener y tiene que continuar avanzando en todo aquello que beneficia a la lucha por la libertad y por la democracia”.