Régimen de Daniel Ortega destituye a Edgardo Cuaresma García del cargo de Ministro

El régimen de Daniel Ortega destituyó de su cargo al simpatizante sandinista Edgardo José Cuaresma García, quien se desempeñaba como ministro consejero con funciones consulares en la embajada de Nicaragua en El Salvador.

“Dejar sin efecto el nombramiento del compañero Edgardo José Cuaresma García, en el cargo de ministro consejero con funciones consulares de la embajada de la República de Nicaragua en la República de El Salvador; por consiguiente, queda cancelado el acuerdo ministerial No. 49-2019 de fecha 16 de octubre del año 2019 publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 204 del 25 de octubre del año 2019. El presente acuerdo surte efecto a partir del 31 de julio del año 2020”, indica el Acuerdo Ministerial No. 20-2020 publicado en la Gaceta.

En lugar de Cuaresma, nombraron a Gilda María Bolt González, en el cargo de Ministra consejera con funciones consulares en la embajada de la República de Nicaragua en la República de El Salvador. Quien fungirá como encargado de negocios de la embajada de la República de Nicaragua, indica la publicación de la Gaceta.

En 2003 Edgardo Cuarezma fue el director general del ambiente de la Alcaldía de Managua y brazo derecho del entonces alcalde, Herty Lewites (q.e.p.d).

Luego, en la administración edilicia de Dionisio Marenco, ejerció como jefe de la bancada sandinista en el Concejo Municipal de la Alcaldía de Managua.

En 2007, durante la selección del sucesor del entonces vicealcalde de Managua, Alexis Argüello (q.e.p.d), a lo interno del FSLN designaron a Cuarezma para ocupar el puesto, pero Marenco se opuso y dio su respaldo a Nery Leiva Orochena. Cuarezma, fue por varios años el jefe de bancada del FSLN en la municipalidad y secretario político de ese partido en Managua.

Después de su remoción en la Alcaldía de Managua, Cuarezma empezó una carrera diplomática, como cónsul general en Nueva York, a partir del 22 de septiembre del 2011, y posteriormente pasó a ser embajador en Corea del Sur hasta el 04 de julio 2019.