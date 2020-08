Michael Kozak subsecretario de Estado se reúne con UNAB, AC y Movimiento campesino

El Subsecretario de Estado de Estados Unidos Michael Kozak se reunió con tres organizaciones que integran la Coalición Nacional e hizo un llamado a empujar una unidad “robusta y sólida” que permita la salida del régimen de Daniel Ortega por la vía cívica.

Según Tamara Dávila del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Kozak se reunió con miembros de la Alianza Cívica, UNAB y Movimiento Campesino “preocupados por la situación de la Coalición Nacional, es un espaldarazo a estas tres actores dentro de la Coalición, reiteraron su apoyo a la presencia de estos tres actores en unidad en la Coalición Nacional”, expresó Dávila en 100%Noticias.

Dávila manifestó que en el encuentro el Subsecretario de Estado les hizo un llamado a empujar la unidad “lo digo con todas sus letras, sin caer en discursos que nos arrinconen, discursos de izquierda y derecha lo dijo claramente que ese no es el momento para Nicaragua, que el rol que tenemos estas tres organización es empujar la salida de Ortega por la vía cívica y no atrincherarse en discursos que no nos permiten avanzar”.

Medardo Mairena, líder del Movimiento campesino, quien partició en la reunión, informó a 100% Noticias que Estados Unidos les hizo un llamado a que "resolvamos nuestras diferencias y nos mantengamos unidos en la Coalición, es un respaldo a la Coalición y van a mantener la presión internacional a los violadores de derechos humanos".

"Ellos reconocen el esfuerzo que se hace para unirnos dentro de la Coalición Nacional" y sobre los partidos dentro de la Coalición "no dijeron nada" aseguró Mairena e insistió "que tratáramos de resolver diferencias de representatividad y que hiciéramos esfuerzo para unificarnos" reiteró.

Kozak los llamó a "resolver la parte de la representatividad dentro de la Coalición para luchar juntos por la libertad" comentó Mairena.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se compometió a seguir presionando con amplio respaldo bipartidista demócratas y republicanos “se comprometieron a continuar con esa presión, nos hacían ver la importancia de trabajar en una unidad robusta y sólida que permita poner en agenda los temas importantes, insistieron en que resolvamos el problema del control y la toma decisiones dentro de la Coalición, mostraron su absoluto respaldo a estas tres organizaciones”, dijo la activista política.

“Nuestro llamado fue efectivamente a trabajar en unidad de todas las fuerzas de oposición donde no haya hegemonías, ni hayan intentonas de controlar ningún espacio, pero sobre todo un llamado a lo que el pueblo de Nicaragua nos ha dicho, aquí necesitamos salir de esta dictadura, después hablamos de los temas que nos arrincona, pongámonos de acuerdo sobre lo elemental”, agregó Davila.

Respecto a la litis interna en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la activista señaló que esperan que el PLC resuelta su litis “depende de la madurez la madurez del PLC para resolver el problema interno ya tienen tiene una lista y tienen que resolverlo nosotros como oposición tenemos que trabajar en unidad para resolver los problemas del país y el primer problema que tenemos que salir de la dictadura”, refirió.

En la reunión estuvieron por parte de la Alianza Cívica Juan Sebastián Chamorro, Carlos Tunnermann, Mario Arana, Léster Alemán, Valeska Valle; por parte de la UNAB estuvo Tamara Dávila, Violeta Granera, Félix Maradiaga y por el Movimineto campesino estuvo Medardo Mairena.