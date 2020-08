Alianza Cívica indecisa con sacar al PLC, Mario Arana pide "paciencia" a "cabezas calientes"

El Presidente de Hagamos Democracia Luciano García, actualmente exiliado en Costa Rica reveló que los promotores de invitar al PLC y demás partidos políticos a la Coalición Nacional, fueron el COSEP, AMCHAM y empresarios, quienes ahora están "calladitos" ante la crisis de dicha plataforma de oposición en Nicaragua.

"Es importante el tema de quién invitó a los partidos políticos y yo creo que aquí el COSEP, los empresarios tienen otra gran responsabilidad porque ellos fueron los que insistieron en eso y ahora están calladitos. A mi me gustaría que los vayan a entrevistar pero que los fustiguen de verdad y que una periodista les diga haber José Adán ¿si vos llevaste el tema de los partidos políticos de manera insistente? y si te dice que no, decile que yo lo dije, porque yo sé dónde anduvieron, yo sé lo que ellos presionaron para que fueran los partidos políticos incluyentes (incluidos)" denunció García.

Consultamos vía whatsapp a José Adán Aguerri, Presidente del COSEP, sobre las revelaciones de Luciano García y respondió que "yo doy una conferencia de prensa todos los miércoles para presentar información y responder a cualquier pregunta" le insistimos a Don José Adán invitándolo a una entrevista en vivo este viernes a las 2pm en 100% Noticias y agradeció el espacio y se excusó diciendo que está "abocado a otros temas que son la pandemia y lo económico. El tema político le corresponde a los voceros de la Alianza" dijo Aguerri.

Por su parte Mario Arana, Presidente de AMCHAM y miembro de la Alianza Cívica manifestó a 100% Noticias que la "invitación a agrupaciones política o partidos políticos se hizo conjuntamente, tanto la UNAB como la Alianza en su momento y fue una posición publica, fue una invitación abierta, no particularmente organizaciones del sector privado las que tenian esta postura, era una posición que otros compartían".

Arana llamó a tener "paciencia" a quienes según él, andan de "cabezas calientes" porque "nadie estaba preparado para este tipo de relaciones nuevas que estamos tratando de construir y realmente va a ser un proceso y aquellos cabezas calientes que quieren tener las cosas de la noche a la mañana que se calmen porque eso no es viable, ni es necesario que podamos lograr esto actuando de esta manera, creo que tenemos que tener la madurez la sensatez de llevar esto a buen puerto y darnos el tiempo para construir una unidad sólida que le compre futuro a este país, seamos responsables y realmente hagamos las cosas bien" justificó.

PUEDE LEER: Luciano García: PLC debe salir de la Coalición Nacional, hay que limpiar y barrer la casa



El Presidente de AMCHAM espera que el Partido liberal del expresidente Arnoldo Alemán, corrija sus problemas internos y "verdaderamente ojalá que pueda continuar el PLC siendo parte de la Coalición" y agregó que tanto la Alianza como la UNAB preparan su contrapropuesta para "comenzar por restablecer los balances, los equilibrios dentro de la coalición que están totalmente sesgados del lado de los partidos políticos, los partidos políticos pretenden hegemonizar y eso no tiene ninguna viabilidad" dijo Arana.

Después que la Alianza y UNAB presenten ese documento, del cual no han dicho en qué fecha lo llevarán a la Coalición, abordarían el tema del PLC "entonces hay que ver si resolvemos eso y creo que posteriormente habrá que ver cómo se va a resolver el problema del PLC que tiene una litis interna y para términos prácticos afecta el estado de la coalición y es un tema que tiene que resolverse y ojalá que se resuelva en el marco del espíritu de valores que queremos, es decir que asuma Nicaragua y que tiene que ver renovación de liderazgos" expresó Arana.

Luciano García, insistió en que los promotores de invitar al PLC y partidos políticos deben de asumir ese "error" y repitió "pero ellos fueron Lucía, ellos fueron ahora que ellos lo desarmen también, así como ellos llevaron a los partidos políticos y llevaron al PLC también ahora yo les digo señores COSEP, señores AMCHAM ustedes tienen la responsabilidad de irle a decir a la Alianza y a la Coalición, sacudámonos de este error porque fue un error y ya estuvo y replantiémonos, pero ellos están cómodos, ellos están viendo el desastre de lejos, y no están actuando cuando ellos fueron los promotores. Hay que poner el dedo en la llaga si aquí no es la Alianza o es la UNAB no, pongamos quienes fueron los que llevaron a la coalición a los partidos políticos y al PLC" expresó el Presidente de Hagamos Democracia.

Lo que se conoce públicamente es que fue Don Carlos Tünnermann de la Alianza Cívica quien insistió en invitar a los partidos políticos y al PLC, según declaraciones que brindó a 100% Noticias José Dávila de la Alianza Cívica.

"En la Alianza cuando se estaba definiendo esa coalición, el doctor Tünnermann nos repetía, invitemos a todos, pero doctor fijese que hay un partido...INVITEMOS A TODOS, esto es primero Nicaragua. Lo que yo creo que el PLC debió haber llegado un poquito más tranquilo" dijo Dávila el pasado sábado en entrevista con Lucía Pineda Ubau.



¿QUIEREN QUE SIGA EL PLC AHÍ O NO? preguntamos a Dávila.

"Que cambie, yo digo que no, yo no le digo que salga, que varíe su actitud sí, ....yo no estoy a favor de correr a nadie, sino que todos nos pongamos en una onda más racional, más lógica, más a favor del cambio, no más de lo mismo, yo no estoy con que se corra a nadie sino que cambien todos" respondió Dávila quien participa en las reuniones de la Coalición Nacional.

Ante la aseveración de José Dávila, el exconcejal Luciano García respondió "yo te puedo garantizar que quien presionó y quien posiblemente convenció a don Carlos Tünnerman fue el sector privado, como que 2 más 2 son cuatro" reiteró el también Presidente de Hagamos Democracia.

SIGA LEYENDO: Mario Arana: Departamento de Estado preocupado por ritmo de avance de Coalición y por unidad



¿CON QUÉ OBJETIVO? preguntamos.

"Son errores de cálculos políticos, ellos creyeron en la gran unidad con todo el mundo, o sea y oime ellos querían actuar de manera empresarial, gerencial, oime y la política no se maneja de esa manera, la política manejas personas y personas que no son asalariadas tuyas, a las cuales tenés que escuchar, porque si no están de acuerdo con vos te lo van a decir donde vos no sos su jefe, entonces creo que ellos confundieron esa buena voluntad y creyeron que el PLC de alguna manera iba a poder ayudar a conformar esta Coalición y lo que fueron fue meternos en un serio problema" manifestó García.