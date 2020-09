El exrector de la Universidad americana, UAM el académico Doctor Ernesto Medina anunció que se tomará un tiempo para "reflexionar" sobre su papel en la Alianza Cívica, pero aclaró que esto no significa su salida de dicha organizaición.

"Yo no me he salido de la Alianza cívica, lo que ha pasado es que en una reunión de esta semana, yo expresé la necesidad de darme un tiempo para reflexionar sobre mi papel en la alianza pero no de salirme" dijo Medina.

#LoÚltimo Sandra Ramos del Mov María Elena Cuadra deja entrever su retiro de @AlianzaCivicaNi "todo tiene su principio y todo tiene su fin" video de @algranonic pic.twitter.com/LfZPqG7EB9 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 29, 2020

El excatedrático universitario cuestionó a miembros de dicha plataforma de oposición por sus posturas con respecto a la Coalición Nacional.

"Me parece que en el tema de la coalición no hemos sido totalmente honestos y transparentes, la decisión de que la coalición fuese inclusiva, que yo compartí y sigo compartiendo, me parece que no fue asumida consecuentemente por todos los miembros de la Alianza y los que no han estado totalmente de acuerdo con esta decisión me parece que no han sido lo suficientemente honestos y transparentes para decir por qué no y cuál es su alternativa" señaló Medina y criticó las posiciones extremas a lo interno de la Alianza "porque como yo he visto siempre este tema en cuanto a inclusividad en la Alianza, los que no están con nosotros, están en otro lado y en el peor de los casos le estánn haciendo el juego al gobierno".

Para Medina, quien es un referente moral en Nicaragua, en la Alianza el tema del PLC no se ha abordado con sinceridad, tomando en cuenta que en la Alianza todos aceptaron que se invitara y ahora lo ponen como un obstáculo en la Coalición.

"Yo en lo que no estoy de acuerdo es con la forma en que esto se está manejando y ahora decir que por la crisis interna en el PLC o de ciertas figuras que están asociadas a episodios de corrupción sean comprobados o no, eso pues obstaculiza la participación del PLC, me parece que no es ser totalmente francos y sinceros y creo que la base para cambiar la forma de hacer polÍtica en Nicaragua tiene que ser la honestidad, transparencia y sinceridad y me parece que todos sabÍamos que cosa es el PLC y cuando se discutió si la coalición debería de ser inclusiva e invitar a todos los partidos políticos que existen en Nicaragua, el PLC era uno de ellos y todos sabíamos que si el PLC aceptaba y entraba a la coalición es el PLC que todos nosotros conocemos, no es un nuevo PLC o un PLC transformado" cuestionó el Doctor Medina, durante una entrevista con canal 10 de televisión.

Medina hizo un llamado a los jóvenes de la Alianza cívica a reflexionar sobre su posición en cuanto a la negativa de incorporarse a la Coalición Nacional.