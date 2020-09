Alianza Cívica incorpora a la Dra. María Asunción Moreno

A través de un comunicado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó el integro de la doctora María Asunción Moreno Castillo como nueva miembro del pleno de esta organización opositora al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Como parte de nuestro proceso de fortalecimiento hemos procedido a la incorporación de la Dra. María Asunción Moreno Castillo como nueva integrante propietaria del Pleno de la ACJD por parte del sector académico. La Dra. Moreno tiene un Doctorado en Derecho por la Universidad de Alcalá, España y es especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas” cita parte del comunicado.

De igual manera destacan que Moreno “tiene una reconocida carrera académica con más de 20 años en la docencia, gestión académica e investigación en varias universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA) y Universidad Americana (UAM). Cuenta con amplia experiencia en la solución de casos concretos en el ámbito de la justicia constitucional, penal, procesal y el derecho contencioso-administrativo" dice la Alianza en su comunicado.

La Dra. Moreno fue miembro del equipo redactor de los anteproyectos de Código Procesal Penal, Código Penal, Ley No. 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres entre otras leyes.

"Ha sido consultora internacional en legislación antiterrorista, anticorrupción, derechos humanos, independencia judicial, justicia penal, libertad de expresión, libertad de información y protección de datos personales. Autora de más de 40 artículos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras, es autora de 6 libros y coautora/colaboradora en 23 publicaciones conjuntas” continúa mencionando el comunicado.

La incorporación de la Dra. Moreno se da en medio de una crisis interna en la Alianza cívica, donde han salido voces críticas como el Dr. Ernesto Medina cuestionando la falta de "transparencia y sinceridad" a lo interno así como críticas que manifestó públicamente Sandra Ramos quien no ve una ruta clara de la oposición.

"Cuál oposición? Si todos estaban amalgamados, amarrados, han hecho pacto tras pacto, ya sean económicos, políticos, lo han hecho, ahora que no me vengan con el cuento de que no se acuerdan, gracias a Dios que ustedes tienen los videos porque hay gente que cree que tiene amnesia, que quiere ver la cola de los demás y no ven la suya, y que ahora les agarró porque quieren pureza, cuál pureza, si aqui todos tenemos techo de vidrio" cuestionó Sandra Ramos el pasado fin de semana.