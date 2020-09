Unidad Médica Nicaragüense realiza consultas de quedarse o no en Coalición

El Dr. José Antonio Vásquez miembro de la Unidad Médica Nicaragüense dijo a 100% Noticias que realizan consultas con los médicos de dicha organización sobre la permanencia o no dentro de la Coalición Nacional.

Aclaró que permanecen en la Alianza y no se ha tomado ninguna decisión de separarse si esta organización decice aliarse con el partido Ciudadanos por la libertad, CxL.

Otra fuente médica de la Unidad Médica informó a 100% Noticias que ya se había tomado una decisión y que el consenso era estar en Coalición si la Alianza Cívica se va al partido Ciudadanos por la libertad.

Las preguntas que hacen a los miembros de la Unidad médica es ¿Si la Alianza Cívica se retira de la Coalición Nacional, si es conveniente o no? ¿Si la Alianza Cívica se retira, la Unidad médica continúa o no en la Coalición Nacional?, ¿Qué espera unidad médica de Coalición Nacional como gremio?

El médico y abogado, asesor de la UMN, Francisco Ortega dijo a 100% Noticias que la Unidad médica " está en proceso de consultas con sus miembros, no sobre su permanencia en la Alianza sino sobre la conveniencia de seguir en la Coalición nacional".

Informó que los doctores José Antonio Vázquez o la doctora Anely Pérez secretaria de UMN, emitirán una comunicación oficial de UMN al respecto el día de hoy.

"Hasta donde conozco las decisiones de UMN se toman de acuerdo a lo que la mayoría decide en las consultas,a partir de eso todos apoyan las decisiones tomadas" dijo el Dr. Ortega quien respaldará la decisión de la mayoría.

Y es que la Alianza Cívica vive una crisis interna y se debaten entre su permanencia dentro de la Coalición o no. El bloque empresarial muestra afinidad por aliarse con CxL, el bloque de las 4 organizaciones juveniles han dicho que no integrarán la Coalición y han sido invitados a participar de actividades de CxL.

La salida de la poeta y escritora Gioconda Belli de la Alianza Cívica desencadenó críticas a lo interno de parte de Sandra Ramos del sector laboral y dejó entrever que se sale de la organización "yo a la Alianza la he apoyado desde un inicio, la he respaldado desde un inicio, pero todo tiene su principio y todo tiene su fin" dijo.

Así mismo cuestionó a los empresarios y políticos que buscan la "pureza" y se olvidan de los pactos que hicieron con Ortega en el pasado.

"¿Cuál oposición? si todos estaban amalgamados, amarrados, han hecho pacto tras pacto, ya sean económicos, políticos, lo han hecho, ahora que no me vengan con el cuento de que no se acuerdan, gracias a Dios que ustedes tienen los videos porque hay gente que cree que tiene amnesia, que quiere ver la cola de los demás y no ven la suya, y que ahora les agarró porque quieren pureza, cuál pureza, si aqui todos tenemos techo de vidrio" fustigó Ramos a los grupos que promueven las luchas ideológicas.

Por su parte el académico Dr. Ernesto Medina, miembro de la Alianza Cívica criticó que en dicha organización no han sido transparentes ni honestos.

"Me parece que en el tema de la coalición no hemos sido totalmente honestos y transparentes, la decisión de que la coalición fuese inclusiva, que yo compartí y sigo compartiendo, me parece que no fue asumida consecuentemente por todos los miembros de la Alianza y los que no han estado totalmente de acuerdo con esta decisión me parece que no han sido lo suficientemente honestos y transparentes para decir por qué no y cuál es su alternativa" señaló Medina y criticó las posiciones extremas a lo interno de la Alianza "porque como yo he visto siempre este tema en cuanto a inclusividad en la Alianza, los que no están con nosotros, están en otro lado y en el peor de los casos le estánn haciendo el juego al gobierno".

La Coalición celebró que esta semana lograron consenso en la discusión sobre las reformas electorales donde aprobaron eliminar el bipartidismo y apuestan a buscar su propia casilla electoral a como ocurrió en 1990 cuando se asignó casilla a la UNO que albergó a varios partidos políticos y así se evitó el pleito y celos por las casillas.