Hay una campaña para destruir la Coalición Nacional, denuncian sus integrantes

Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco denunció una campaña para destruir la Coalición Nacional y rechazó que los partidos políticos tradicionales tengan el control de la organización, debido a que algunos integrantes de la Alianza Cívica alegan dicho control.

“Lo voy a decir tajantemente, ahí lo que ha habido es una narrativa, una campaña para destruir la Coalición Nacional, hemos tenido cosas que resolver en esta relación con los partidos políticos, aquí lo que tenemos es un espacio que está luchando por la liberación de Nicaragua, que viene de dos lógica distinta, la lógica de la sociedad civil y la lógica tradicional de los partidos políticos”, expresó Granera, quien explicó que las decisiones se toman por consenso, y por lo tanto ningún partido puede tener el control absoluto de la organización.

“Categóricamente que no ha habido un control de los partidos políticos, aquí todas las decisiones a instancia de la Alianza Cívica, las decisiones estratégicas se están tomando por consenso, ni siquiera vale quienes tienen mayoría o minoría en esta Coalición. Por favor no nos dejemos atrapar por estas campañas que han sido fuertes, más fuerte van a hacer porque lógicamente el régimen sabe que la Coalición Nacional y la Unidad Nacional es lo que va a lograr liberar a Nicaragua”, manifestó la activista política.

Leer más: Coalición Nacional llama a dejar "intereses personales y políticos de unos pocos" para la unidad

El académico Ernesto Medina, miembro de la Alianza Cívica hizo un llamado a la Alianza a deponer intereses personales y buscar la unidad “debemos de deponer nuestras actitudes arrogantes, deponer la actitud de desprecio hacia otros que no piensan como nosotros y tenemos que sentarnos con hermanos a construir esta Nicaragua que soñamos, está Nicaragua que no está hecha, ideas bonitas interesantes en la que todos estamos de acuerdo, pero que va a quedar en ideas bonitas e interesantes, en otro sueño más frustrado para la mayoría de los nicaragüenses, mientras no tengamos el coraje de decir cuáles son los puntos que nos están desuniendo yo creo que ninguno tiene el peso como para sacrificar todo este dolor, ese llanto, esa esperanza de esta familia, nosotros no podemos fallarle a ellas, sus hijos no pueden seguir pudriéndose en esa cárcel y nosotros discutiendo entre nosotros defendiéndose burlándose de uno y otro por otro arrimado”.

Ernesto Medina dice que a lo interno de @AlianzaCivicaNi hay un grupo que promueve salida de la AC de la Coalición, pero no se ha tomado ninguna decisión

Quienes promueven salida no plantean ninguna alternativa, dice Medina https://t.co/uTW9EWH6J1 pic.twitter.com/YB8KnCDiqd — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) September 14, 2020

Medina también hizo un llamado a todas las organizaciones a sincerarse y despojarse de actitudes arrogantes “actitudes llena de prejuicios que ya no cabe el tiempo, se nos está acabando, parece que nosotros no nos damos cuenta que cada día que pasa le estamos dando a la dictadura más fuerza, para poder solucionar la situación de Nicaragua a la medida de ella y no a la que el pueblo está exigiendo, quiero hacer un llamado comenzando con mi hermano de la Alianza Cívica a que seamos sinceros comencemos a ver a los ojos a los demás y nos daremos cuenta que son cosas mínimas y tantas cosas que surgen de los prejuicios, de la creencia, que yo soy mejor que el otro y por lo tanto a mi idea tiene que ser escuchada”, manifestó.

Medina aseguró que la Alianza Cívica discute salida de la Coalición pero señala que no es cierto que haya otra alternativa que no sea la Coalición Nacional “han habido un par de reuniones esta última semana el tema de agenda era la salida de la alianza de la Coalición Nacional pero no se ha tomado ninguna decisión y quiero ser claro para los que creemos que la alianza debe quedarse en la Coalición, hemos dicho que el grupo que está planteando que la alianza se salga se le ha pedido que diga cuál es la alternativa”

Leer más: "Hasta que Daniel Ortega suelte el control, los nicas no serán libres" dice Estados Unidos

Medardo Mairena del Movimiento Campesino aprovechó para denunciar el secuestro de cinco campesinos por parte de la sancionada policía sandinista y aclaró que el Movimiento Campesino no está dividido “no es cierto que los campesinos están divididos, de las comunidades hasta los últimos rincones de nuestro país se han manifestado desmintiendo la campaña que se pretende construir haciendo creer y pensar que los campesinos estamos divididos, es obvio que los nicaragüenses luchamos por justicia y democracia, no estamos acostumbrados a dialogar de manera interna y hoy ha sido una escuela para todos todos”.

🔴#EnVivo Medardo Mairena dice que Movimiento campesino no está dividido. También hizo un llamado a @CxLibertad a ser parte de la Coaliciónhttps://t.co/uTW9EWpvRt pic.twitter.com/OjLMzZvZs2 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) September 14, 2020

Leer más: Policía sandinista allana casa de excarcelada política Ruth Matute y detiene otra vez a su esposo Danny García en Masaya

Mairena también se unió al llamado a deponer intereses personales y se dirigió al partido Ciudadanos por la Libertad “a todos los sectores deponer sus intereses y en realidad pasemos del dicho al hecho, decimos unidad pero todo queremos ver acción de este esfuerzo de unidad, una cosa es decirlo y la otra cosa es actuar, tenemos meses de estar construyendo un esfuerzo de unificación de todos los sectores, sólo junto vamos a poder liberar a Nicaragua, todos aquellos que ejercen voces por otro lado queriendo hacer ruido para que esto no se construya eso sólo beneficia al régimen, tenemos que vernos la cara de frente con humildad, sinceridad hacer un llamado a nuestros hermanos Ciudadanos por la Libertad nos consta que los territorio quieren unidad”.