Bosco Matamoros: Seria advertencia de Mike Pompeo quien calificó de ilegítimo a régimen de Daniel Ortega

Como una advertencia gravísima, preocupante y seria, así consideró el analista político Bosco Matamoros, la declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo que consideró que el dictador Daniel Ortega "ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional".

"El señalamiento del Secretario de Estado Pompeo en la cual califica de ilegítimo al gobierno de Daniel Ortega por la violación de los derechos humanos y las negaciones de las libertades de los nicaragüenses es algo extremadamente serio, eso no implica que se tomaría una acción en ese sentido en el marco de la OEA, pero puede ser el punto de partida que en ese contexto se aplique en el Foro latinoamericano la carta democrática interamericana al gobierno de Daniel Ortega, eso implicaría la suspensión de la organizacion, la suspensión de relaciones diplomáticas o el retiro de embajadores y reducir la presencia diplomática al mínimo, pero lo más grave sería que se le cierra completamente el acceso a cualquier fuente de financiamiento dentro del marco interamericano y en los organismos multilaterales cuya sede esta en Washington" analizó Matamoros, exdiplomático nicaragüense.

Violeta Granera, miembro de la Coalición Nacional por parte de la Unidad nacional azul y blanco, consideró que como oposición han sido "clarísimos en declarar la ilegitimidad del gobierno de Ortega, no es necesario pedir su ilegitimidad porque ya no la tiene ni a nivel nacional ni a nivel internacional, yo creo que los Estados Unidos están apostando justamente a respaldar que haya un proceso pacífico, cívico de elecciones limpias transparentes para tener un gobierno legítimo que ya no tenemos en Nicaragua" expresó.

Matamoros no descarta que en la sesión de la OEA del 20 y 21 de octubre pueda haber una declaración de "ilegitimidad" del régimen de Ortega, pero es más "plausible que se apliquen los instrumentos de la carta interamericana democrática".

El régimen de Ortega no escucha los llamados de restablecer el orden democrático y libertades que le ha hecho al comunidad internacional y "ha continuado en un rumbo sin retroceso, cualquier gobierno en esta situación mediría las implicaciones de sus acciones" señaló Matamoros quien avizora que la dictadura tiene "un espacio reducido".

"La advertencia del máximo exponente de la diplomacia norteamericana es gravísisima, nadie la tomaría a la ligera" señaló Matamoros quien ve como única alternativa para salir de la dictadura, la vía electoral o de lo contrario "la otra alternativa es una radicalización del proceso que llevaría prácrticamente a la africanización de país. Aquí se han perdido aproximadamente 15 años con esta crisis y si ocurriera algo similar en el sentido de que se le aplique la carta democrática interamericana a Nicaragua estaríamos retrocediendo 30 años, es decir estaríamos llegando a ciertos sectores a una economía de subsistencia, adiós inversión extranjera, adiós al turismo porque no brindaría ningún sentido de confianza la marca Nicaragua" manifestó Matamoros.

Pompeo en el comunicado del 15 de septiembre, condenó el ataque del régimen de Ortega a la prensa libre en Nicaragua y destacó que pese a los llamados de la comunidad internacional para unas elecciones libres y justas "Daniel Ortega está redoblando la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del puelo nicaragüense".

Pompeo comparó a Ortega con el dictador Anastasio Somoza, por intensificar los ataques contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua, "incluido el uso de cobros de ingresos falsos para cerrar estudios y confiscar equipos, demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, solo están interesados ​​en prolongar su gobierno".

"En ese sentido, Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo" y agregó "las acciones de Ortega nos recuerdan un período anterior oscuro en la historia de Nicaragua, cuando el asesinato de un periodista respetado mostró al mundo la naturaleza de la dictadura de Somoza. Mientras Daniel Ortega arremete contra los críticos, encarcela a activistas a favor de la democracia y pisotea los derechos humanos, ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional" señaló Pompeo.