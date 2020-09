Se organiza Coalición Nacional en Carazo, pese a persecución, amenazas, asedio paramilitar y policial

La Coalición Nacional en Carazo, ya es una realidad, este sábado se conformó el comité departamental de dicha organización opositora, pese a las amenazas, hostigamiento y asedio paramilitar y policial.

"La policía anda al asedio buscando como bloquear, el proceso de organización de la coalición nacional, está moviendo grandes cantidades de policías e inteligencia" denunció Miguel Mora, miembro del Comité Nacional de la Coalición Nacional.

La primera reunión del Comité Nacional de la Coalición se programó en la Quinta Lupita de Diriamba, Carazo, pero se tuvo que cambiar de local de último momento ya que fue tomado por la sancionada Policía sandinista y por paramilitares que llegaron a amenazar al propietario, "el dueño del local, que se había contratado, dice que llegaron paramiliatares y le advirtieron que si no cancelaba la actividad, le iban a caer con el fisco y le quitarían la licencia de INTUR para operar" dijo Mora.

PUEDE LEER: Dictadura prepara más cárceles para opositores

Mora llegó temprano al lugar, ingresó y al fondo observó que habían como 20 antimotines y una patrulla, decidió salir, se fue a una gasolinera a tomar un café, luego regresó a la Quinta Lupita y su sorpresa fue cuando vió que desde la entrada estaban los policías custodiando e impidiendo el ingreso, "alerté al equipo y comenzaron a ver y tomar las medidas, opcion uno llegar intentar ingresar y hacer resistencia, porque están violando nuestro derecho constitucional para la organización pacífica de los ciudadanos, opción dos cancelar la actividad y opción tres buscar otro local" relató Mora y agregó que decidieron trasladarse a otro punto, ya que un ciudadano ofreció otro local.

"Con eso les botamos el plan de boicot al régimen, nos trasladamos al nuevo punto" expresó Mora, quien informó que al encuentro llegó la plana mayor de la Alianza Cívica de Carazo a decirles a la Coalición Nacional que se quedan, independientemente de la decisión que tomela AC en Managua.

#LoÚltimo En estos momentos Policía tienen retenidos a toda la delegación de la Coalición Nacional que se encontraban en una reunión en Carazo. Entre los detenidos se encuentran @maradiaga, @VioletaG @MoraMiguel100, Saturnino Serrato, @MedardoMairena, @SoyJosueGaray pic.twitter.com/8pdiUVxkVw — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) September 26, 2020

"Nosotros aquí en el territorio no apostamos a la división queremos la unidad y si los de la Alianza Cívica en Managua apuestan a la división, nosotros nos quedamos con la coalición" reiteraron según Mora, representantes de AC de Carazo.

En el encuentro también estuvieron Félix Maradiaga, Luis Fley, Medardo Mairena, el reverendo Saturdino Cerrato, representantes del PLC, delegaciones juveniles de cada una de la organizaciones que integra la Coalición y jóvenes de la Alianza Cívica de Carazo. Así también a una madre de uno de los jóvenes asesinados durante la operación limpieza del 2018.

"Se demostró que la coalición nacional no le tiene miedo a la represión, que la policia puede hacer múltiples cosas pero siempre habrá un plan A, plan B, plan C, para reunirse en cualquier lugar y eso lo vamos hacer y si nos bloquean hacemos la organización virtual" mencionó Mora.

SIGA LEYENDO. Más asedio policial a opositores porque se organizan en territorios

Tras concluir la reunión, la Policía sandinista y paramilitares estaban en casi todo el trayecto de la carretera que conduce a Managua. La caravana de vehículos de los miembros de la Coalición Nacional fueron detenidos en tres retenes que puso la Policía sandinista.

"De regreso nos pusieron 3 retenes, nos bajaban, fotografiaban y después de 30 o 45 minutos nos dejaban seguir, te preguntan de dónde venís, qué andabas haciendo, y después te dejan seguir. A mi me dijeron, ¿aqui va Miguel Mora? y me dijeron, quítese la mascarilla que le tengo que tomar una foto, no me dijeron más nada" y a otras personas de los territorios los amenazaron "¿a dónde van? ¿vas a esa reunión golpista?, te tenemos vigilados, que si seguian haciendo eso los iban a echar preso, violando el derecho constitucional a la organización y reunión pacífica" denunció Mora.

En todo ese trayecto de Carazo a Managua, los paramilitares filmaban, iban dos hombres en cada motocicleta y con pistolas 9 milímetros, "el pueblo no tiene miedo y no tiene por qué la Coalición ser una organización clandestina, porque no se está cometiendo ningún delito, siempre habrá un lugar donde reunirnos" argumentó Mora.