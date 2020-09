Estructuras territoriales de Alianza Cívica apuestan por la Coalición Nacional

Armando Herrera, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró que las estructuras territoriales de la Alianza apuestan por la unidad en la Coalición Nacional, luego que algunos directivos de la organización señalaron que están analizando la salida de dicha estructura.

“Más del 90% de las estructuras territoriales de la Alianza, somos quienes le dan legitimidad, somos el músculo, la fortaleza. Este jueves el plenario apostó por la unidad y darle la voz a los desposeídos, al de a pie, al descalzo, al trabajador de la clase media y le estamos diciendo al plenario de la Alianza, le estamos solicitando que este pueblo en su mayoría, el territorio nacional se va a quedar dentro de la unidad, en la casa de la unidad, en la coalición nacional, la coalición nacional con todos sus defectos pero tenemos que ir a componer ahí adentro y no es saliéndose, no es dividiéndose”, manifestó Herrera, quien asegura que representa a los territorios en la Alianza Cívica.

Herrera llamó a no “dividir”, pues considera que la desunión sólo beneficia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cara a las elecciones presidenciales “no es desempolvando el fantasma del 2006 con consecuencias nefastas hasta este momento, no es quitándole la esperanza y la fe a la población, no podemos dividirnos porque el único ganancioso eso sería Daniel Ortega y sería el pretexto perfecto para que se roben las elecciones y él pueda decir que bajo ese argumento de la división él ganó las elecciones habiéndoselas robado, de tal manera que la comunidad internacional tendría que legitimar y así tendríamos una dinastía para siempre por culpa de la división”, advirtió.

Para el ex diputado, Armando Herrera la decisión de las estructuras fue “claro y contundente” e hizo un llamado al doctor Carlos Tünnermann Bernheim, coordinador de la Alianza Cívica para que se quede del lado “correcto” “ese fantasma nefasto de la división debe desaparecer, el territorio ha hablado y fue claro y contundente el 90% del territorio nacional le pedimos por favor al plenario de la Alianza Cívica que se quede dentro de la unidad, que se quede en la Coalición Nacional, aquí no hay tiempo para estar desbaratando unidades y formar otro grupo de unidad ¿con qué confianza? ¿Con qué cara? ¿Cuál es el mensaje que le mandaremos a las madres de los presos, a los más de cien mil exiliados, a los que están perseguidos, asediados?, y le pido especialmente al doctor Carlos que goza de nuestro cariño inmenso que por favor se quede del lado correcto de la historia y a los demás miembros del plenario, le estoy solicitando que se queden del lado correcto del pueblo, de lado de la unidad, del lado de la Coalición Nacional”, expresó Herrera.