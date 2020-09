Policía sandinista retiene y requisa a miembros de UNAB en Chinandega

La sancionada policía sandinista detuvo por varios minutos a miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) cuando se dirigían a una reunión con estructuras de la organización para continuar el fortalecimiento de la Coalición Nacional a nivel nacional.

En una transmisión en vivo por Facebook Live, el opositor Félix Maradiaga denunció que la policía los retuvo en El Viejo, Chinandega, en el video se observa que al menos cinco policías participaban en el operativo, quienes los revisan y piden los documentos.

Cuando los dejan ir, los mismos oficiales que los detuvieron los persiguen “una patrulla y una Hilux nos vienen siguiendo” denunció Josué Garay del área de prensa de la UNAB.

Fuimos requisados como si fuéramos delincuentes. Siguen sin responder porqué nos retienen. Desde anoche que llegamos a Chinandega nos han perseguido hasta 3 patrullas. Fuera del local que estamos en reunión de la Coalición hay 3 patrullas y 17 motorizados #SOSNicaragua @UnidadNic pic.twitter.com/6o4iL7EtUy — Josué Garay (@SoyJosueGaray) September 27, 2020

Según Maradiaga, los oficiales los retiene cada 20 kilómetros para realizar requisas, incluso en algunas ocasiones los retienen por media hora, para evitar que se organicen en los territorios “siempre nos están acosando, pero estas cosas no nos detienen para nada, una situación de todos los días nos toman fotografías y nos piden los documentos”, expresó.

Maradiaga lamentó que en momentos en que se vive tanta inseguridad ciudadana, la policía se dedique a asediar y hostigar a opositores “lo que nos duele es el despliegue policial de esta magnitud, cuando hay una enorme inseguridad ciudadana que tiene que estar haciendo este montón de policías impidiendo los derechos constitucionales de hacer nuestra organización comunitaria”, manifestó.

El opositor aseguró que estas acciones de persecución “no nos intimidan”, por el contrario, continuarán el trabajo de organización por una Nicaragua libre para que no hayan presos políticos y por el retorno de los exiliados “no vamos a descansar hasta alcanzar una Nicaragua libre, hasta que los nicaragüense nos unamos en una plataforma verdaderamente integradora, está es una lucha entre la libertad y la dictadura, no vamos a caer en las provocaciones, no nos vamos a casar hasta que Nicaragua sea libre donde no se persiga ningún nicaragüense por pensar diferente”

Maradiaga insistió que es el momento de la Unidad y dejar a un lado las diferencias “aquí nos necesitamos todos, aquí no hay mesías terrenales, iluminados, personas que tengan la exclusividad de la oposición, la oposición azul y blanco somos todos desde la señora en el mercado, el señor que está vendiendo quesillo, el trabajador por cuenta propia, la maestra, los agricultores, estudiantes, somos las personas autoconvocadas las que formamos la verdadera oposición, no es una sigla, la oposición no es un nombre, sólo hombres y mujeres que queremos la unidad”, señaló.