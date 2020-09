Ernesto Medina avizora salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional

Esta mañana el doctor Ernesto Medina durante una entrevista en acción 10 en la mañana mencionó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia podría salirse de la Coalición Nacional.

“La Alianza fue promotora de la creación de la Unidad Azul y Blanco después de conversaciones con toda la diversidad de grupos que había participado en el movimiento de abril y desde esas discusiones surgió la Unidad Azul y Blanco con la Alianza Cívica como uno de sus pilares, luego la Alianza decidió retirarse y es lo que pretenden ahora, supuestamente la Alianza se retira, sigue siendo una fuerza independiente importante” mencionó Medina.

Medina criticó que “hasta ahora los que están propiciando la salida de la Alianza, no han dicho cuál es su propuesta… los que están promoviendo esto son los estudiantes y un sector del grupo empresarial y un representante del sector político que ha sido muy focal en este asunto, pero ellos hasta ahora no han dicho cuál es su propuesta” reveló Medina.

Asimismo, el catedrático, miembro del sector académico dentro de la Alianza señala que estas acciones de la AC podrían considerarse como un acto de inmadurez “creo que se puede llamar inmadurez con lo que está pasando dentro de la Alianza Cívica porque nadie es tan ciego para no ver lo que está ocurriendo en Nicaragua para no saber la magnitud del reto que tenemos los opositores en Nicaragua y las características del contrincante que tenemos enfrente, que está dispuesto a todo y que no se va a parar ante nada, no entender eso y dar un paso que en la práctica lo que va hacer es fragmentar una oposición que se esta conformando” enfatizó el Dr. Medina.

“Corrernos al ruido de los caites es absurdo, cuando deberíamos de estar tratando de solucionar los problemas, y sobre todo cuando han habido señales de que hay flexibilidad y que se pueden resolver los problemas… los argumento de la Alianza yo aún no termino de asimilarlos” agregó Ernesto Medina.

El pasado sábado Armando Herrera, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró que las estructuras territoriales de la Alianza apuestan por la unidad en la Coalición Nacional, luego que algunos directivos de la organización señalaron que están analizando la salida de dicha estructura.

“Más del 90% de las estructuras territoriales de la Alianza, somos quienes le dan legitimidad, somos el músculo, la fortaleza. Este jueves el plenario apostó por la unidad y darle la voz a los desposeídos, al de a pie, al descalzo, al trabajador de la clase media y le estamos diciendo al plenario de la Alianza, le estamos solicitando que este pueblo en su mayoría, el territorio nacional se va a quedar dentro de la unidad, en la casa de la unidad, en la coalición nacional, la coalición nacional con todos sus defectos pero tenemos que ir a componer ahí adentro y no es saliéndose, no es dividiéndose”, manifestó Herrera, quien asegura que representa a los territorios en la Alianza Cívica.