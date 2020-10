Impugnan personería jurídica del PRD y CxL

100% Noticias conoció de forma extraoficial que impugnaron la personería jurídica otorgada a Partido Restauración Democrática, PRD y la de Ciudadanos por la Libertad, CxL. Esa acción la habría ejecutado ante la Corte Suprema de Justicia el abogado Luis Manuel Arguello Montiel el 28 de septiembre.

Consultamos con el Dr. Julio González, representante legal del PRD y nos informó que conoció de forma extraoficial la información, pero que no han recibido ninguna notificación. "En todo caso si hay un recurso de ese tipo, la impugnación sería contra el CSE y no para nosotros, porque el PRD no se otorgó la personería solito, fue el CSE que la otorgó cuando cumplimos los requisitos" dijo González.

Leer más: Estructuras territoriales de la Alianza Cívica “divididas”, se debate la salida de la Coalición Nacional

Por su parte, Kitty Monterrey, Presidenta de CxL aseguró a 100% Noticias que "Nosotros no sabemos nada sobre impugnación alguna y tampoco hemos recibido notificación del CSE" .

Leer más: Foro de Prensa independiente rechaza la mordaza en Nicaragua

Según los agentes de la dictadura que interpusieron escrito ante el poder judicial tanto el PRD y CxL "no cumplieron con los requisitos y por tanto exigen que se les quite la personeria jurídica" según una fuente. El argumento expresado en el escrito es que supuestamente "no cumplen con los comites municipales".

En desarollo...