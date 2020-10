Coalición Nacional organiza estructura departamental en Chontales, bajo fuerte asedio policial

Bajo constante asedio, persecución, requisas en cada retén policial, se conformó la directiva departamental de Chontales de la Coalición Nacional.

Una hacienda fue el lugar de la reunión que fue tomada por la Policía sandinista, quienes ingresaron a la propiedad y estuvieron escuchando todo el conversatorio de los opositores. Hicieron de todo para evitar que los líderes territoriales no ingresaran, pusieron una patrulla bloqueando la entrada, pero los asistentes dejaron sus vehículos a 200 metros , caminaron, y en todo el trayecto habían decenas de antimotines.

"La Policía se metió donde estaba la reunión de la Coalición, andan detrás de Félix Maradiaga y Medardo Mairena" aseguró Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional quien destacó la valentía de los pobladores de Chontales por asistir al encuentro pese al constante acoso policial.

"La Policía creía en primer lugar que la gente iba a tener miedo y lo otro que estando ellos ahi, no iba haber reunión lo cual fracasaron con su plan, porque hubo reunión y llegó la gente que asume el reto y sacrificio de la persecución" dijo Mora.

Miguel Mora, asesor del PRD en la Coalición Nacional, expresó dirigiéndose a los policías que "la Coalición Nacional no es una organización clandestina, dará la cara porque lo que estamos ejerciendo es nuestro derecho ciudadano a organizarnos de forma pacífica, es la Policía la que está violando los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, seguiremos con la organización en todos los 153 municipios" ratificó.

También el líder campesino Medardo Mairena le habló a los policías quienes presenciaron la reunión "La Policía quería darse cuenta de las reuniones de nosotros, pues aqui estamos, no le estamos haciendo nada a nadie, estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional. Ojalá le pudieran informar a sus jefes que el Movimiento campesino y la Coalición y todos los que nos encontramos aqui somos personas de paz, somos personas que queremos justicia y democracia", dijo Mairena

Félix Maradiaga, uno de los líderes perseguidos y hostigados aseguró "para que nos escuchen las hermanas y hermanos policías que vienen acompañándonos desde Managua que lamentamos ese gasto de combustible que pudiera usarse en las ambulancias".

Los miembros departamentales de la Alianza Cívica de Chontales, integrado por 15 personas asistieron a la reunión. Ahi habló el excarcelado político Lenin Salablanca quien dijo que ellos obedecerán lo que dice el pueblo y es que quieren "unidad".

"La Alianza Cívica no son 7 empresarios, la Alianza Cívica no son 2 estudiantes, son nuestros hermanos pero también piensan como ellos quieren, tampoco los 15 miembros que estamos aqui vamos a decir que somos la Alianza cívica, porque aqui la Alianza cívica somos todos porque nosotros vamos a hacer caso y obeder a lo que dice el pueblo "unidad" un reino dividido no prevalecerá, una casa dividida no prevalecerá, aqui lo que va a prevalecer es nuestro amor por Nicaragua. Es nuestro deseo de seguir luchando, nuestro deseo de decir no tenemos miedo" expresó Salablanca.

También Salablanca le habló a la dirigencia nacional de la Coalición "que no se equivoquen los miembros de la Coalición porque si nosotros no hemos callado, ni vamos a callar ni vamos a permitir que traten de dividirnos, tampoco vamos a callar si vemos algo malo que hacen ellos, porque ya no estamos y no servimos para ser borregos ni servimos para decir sí señor. Aqui las cosas que se van aprobar que le pregunten al pueblo, que en el pueblo está la sabiduría por lo menos en la mayoria en los que queremos ver a una Nicaragua libre, en los que queremos trabajar libremente" manifestó el excarcelado político que constantemente es asediado, retenido y requisado por la Policía cada vez que sale de su casa. Frank Sequeira también excarcelado político, también asistió al encuentro.