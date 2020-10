Haydeé Castillo de la organización Nicaragüenses en el Mundo se mostró satisfecha con las más recientes declaraciones de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, referidas a la "ilegitimidad" de Daniel Ortega.

Almagro aseguró que a Ortega no le gustaría que lo declaren un gobernante ilegítimo y que sigan sancionando a su familia y recomendó "deberíamos empezar a trabajar en su ilegitimidad para el año próximo, y debemos trabajar muy duro para crear las condiciones políticas y las condiciones electorales para que pueda haber elecciones justas" dijo durante un conversatorio realizado el jueves padado por Robert Destro, subsecretario para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

PUEDE LEER: Elea Valle denuncia desaparición de su hija de 12 años

"Para nosotros quiere decir que no hay lucha que no pueda hacerse, que hay a veces que se quieren creer son imposibles. Nosotros cuando empezamos a liderar el tema de la declaración dee ilegitimidad, recibimos muchísimas críticas, señalamientos, pero nosotros sentimos que teníamos toditita la argumentación" mencionó Castillo quien se encuentra exiliada en Estados Unidos.

Castillo considera que es desde ya que el sistema interamericano debe declarar la ilegitimidad de Ortega, "nosotros creemos que aquí hay un desafío concretamente. Almagro habla de declarar ilegítimo al régimen hasta que hayan habido elecciones y que él no haya cumplido con algunas condiciones, o sea que lo declararían ilegítimo hasta que haga el fraude electoral" y agregó que "nosotros estamos proponiendo que se declare ilegítmo desde ahora para poder incrementar las presiones de las que hablaban varios de los panelistas en este conversatorio, probablemente la Asamblea General si no recibe suficiente presiones y cabildeos por parte de la oposición formal, porque este es un trabajo que no sólo es la sociedad civil, es que necesitamos que se proponga que la ilegitimidad se declare ahora y se le ponga un tiempo en el que el tenga que cumplir"

Parte de lo que Ortega tiene que cumplir, según Castillo, es la liberación inmediata de las presas y presos políticos, que incluso en el borrador del proyecto de resolución de la OEA que se discutirá el 20 de Octubre del 2020, está ausente la libertad de los presos.

SIGA LEYENDO: Denuncian en CPDH al Ejército de Nicaragua por asesinato de 3 opositores en Punta Gorda

"Hay preocupación, una de ellas es que plantea que la demanda sea ir a elecciones y que tiene que haber de nuevo, otro proceso de negociación con el régimen, no se menciona para nada en esa resolución la demanda de libertad de los presos políticos como tales" dijo Castillo.

El grupo de nicaragüenses en el mundo plantea que para que puedan haber elecciones, se necesita primero un clima electoral y ese clima electoral es la libertad de los presos, el retorno del exilio, desarme paramilitares, reestructuración en la policía, retorno de organismo de derechos humanos internacionales y ese clima todavía no está.