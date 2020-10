El analista político y exdiplomático Bosco Matamoros aseguró que el dictador Daniel Ortega fue sorprendido con la reacción de los europeos ante el combo de leyes que limitarían la libertad de expresión e información en Nicaragua, "hasta ahora ha habido tolerancia hacia el gobierno del Presidente Ortega, pero eso se acabó" dijo Matamoros.

"Yo llamo la sorpresa del Presidente Ortega de octubre casualmente con estas leyes" aseguró Matamoros en relación a la Ley de Agentes Extranjeros, conocida como la Ley Putin y la Ley especial de ciberdelitos, llamada Ley Mordaza. Ambas han provocado un "rechazo, un repudio, una condena a la iniciativa del Presidente Ortega en la Asamblea que ya sabemos es como un papel secante que reproduce lo que le mande el ejecutivo y él tampoco se lo esperaba, poque por un lado hablo de la sorpresa de octubre del Presidente Ortega, pero creo que los europeos lo han sorprendido a él y los norteamericanos probablemente" analizó Matamoros entrevistado por Lucía Pineda Ubau en 100% Noticias.

Este jueves 8 de octubre el parlamento europeo discutirá una resolución referida a la Ley de Agentes Extranjeros que impulsa el régimen en la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es controlar los fondos que reciben organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, Iglesia Católica y medios de comunicación.

El eurodiputado José Ramón Bauzá celebró la semana pasada en twitter que se pusiera en discusión esta iniciativa de Ley que sería aprobada en Nicaragua "¡CONSEGUIDO! El Parlamento Europeo debatirá las infames leyes anti-oposición del régimen Orteguista el próximo jueves 8 de octubre, incluida mi exigencia de sanciones a Ortega y Murillo y la suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE. ¡Vamos, Nicaragua".

"Nicaragua no es Rusia, Nicaragua es una caricatura de país comparativamente" recordó Matamoros quien considera que el antecedente de la aprobación de la Ley de Agentes extranjeros en Rusia provocó indignación de los europeos, "fue un choque frontal que han provocado los rusos con esas legislaciones que aprobaron para el control de las enetidades exrtranjeras, fundaciones, partidos, sociedad civil que tienen relaciones con entidades similares en Rusia" y en el caso de Nicaragua, Matamoros no ve que los europeos toleren esas iniciativas que coartan las libertades.

"Hasta ahora ha habido tolerancia hacia el gobierno del Presidente Ortega, basado en la nostalgia de los años 80, pero eso se acabó, segundo hay un cambio de las relaciones de poder dentro de la Unión europea, y el parlamento ahora tiene una fuerza acogente y una resolución no puede ser ignorada por la Comisión Ejectuvia de la Unión Europea porque los funcionarios de alto rango son confirmados por el parlamento" argumentó el exdiplomático.

Ante este panorama Matamoros ve un "clima negativo y oscuro" para el régimen de Daniel Ortega en Europa "debido a los excesos" que pueden terminar con el ADA, Acuerdo de Asociación por el incumplimiento de las cláusulas democráticas.

"Le pueden aplicar sanciones individualizadas, a entidades y suspender a Nicaragua, en el caso que no haya una ratificación del Acuerdo de Asociación" explicó Matamoros quien llama a Ortega a que dejen de fantasiar con el argumento que el país sobrevivirá solo del turismo interno y la inversión de la pequeña empresa " eso no existe con cuáles recursos, cuando tenés a más del 40% en ell desempleo, cuando tenés más de 60% de la economía en la informalidad. Es decir están vendiendo una ficción que no es sostenible y que realísticamente la gente del gobierno lo sabe, saben que viene un vendabal, un tornado de esos que arrancan las estructuras".

NORTEAMERICANOS LO VAN A GOLPEAR

Para el analista Bosco Matamoros, viene un golpe fuerte desde Estados Unidos para Daniel Ortega. Aunque la nación estadounidense está concentrada en las elecciones, enfilan sus esfuerzos para dar la famosas "sorpresa de Octubre".

"Los americanos están sumergidos en la campaña electoral, pero lo van a golpear, porque los europeos están reaccionando, que han sido siempre los más blandos en esta crisis porque el contexto internacional ha cambiado, no se lo permitieron a Rusia, esa ley de Putin, tampoco se la van a dejar pasar a Daniel Ortega" reiteró el exembajador de los países Bajos y España.

Sobre el tema de la ilegitimidad del dictador en el poder, Matamoros se mostró "excéptico" y considera que la comunidad internacional esperará la respuesta que dé Ortega sobre la exigencia de reformas electorales para garantizar un proceso justo, transparente, observado y por el momento "estamos en una fase interina, muy dinámica" en ese tema según Matamoros.