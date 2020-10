Opositores en Nicaragua celebra y agradecen resolución aprobada por Parlamento Europeo

9:25 a.m.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acogió la resolución aprobada por una amplísima mayoría de más de 609 votos en el Parlamento Europeo en relación a las preocupantes y violatorias leyes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende aprobar en la Asamblea Nacional.

En un comunicado Alianza Cívica respalda el llamado a permitir una visita de una delegación de eurodiputados así como de autorizar el regreso de las distintas comisiones internacionales al país. “Esperamos que el régimen no obstaculice la entrada al país de la misión conformada para visitar el país a la brevedad posible”, reza el comunicado.

La organización celebró las expresiones para instar al régimen a detener la criminalización de voces independientes, medios de comunicación, opositores y organizaciones de DDHH y reiteraron el llamado a cumplir con los acuerdos firmados en marzo del 2019 incluyendo la liberación y restitución de los derechos jurídicos de todos los presos políticos.

La Alianza Cívica coincide en relación a la necesidad de alcanzar reformas electorales adoptando las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011, que incluyó entre otras cosas la observación internacional.

“Estas reformas además son demandas de la ciudadanía en vías de alcanzar condiciones que nos lleven a un proceso electoral que ayude a transitar por la vía democrática a una nueva etapa fuera de la dictadura”, señalan los opositores.

Con una HISTÓRICA votación de 609 votos a favor, el Parlamento Europeo aprueba una resolución en relación a las preocupantes y violatorias leyes que el régimen pretende aprobar en la Asamblea Nacional.

Respecto a la advertencia de sanciones por primera vez a Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Alianza calificó de “alta seriedad” lo advertido. El llamado del Parlamento Europeo de activar la Cláusula Democrática del Acuerdo de Asociación entre Europa y Centroamérica traerá consecuencias muy graves para la economía de Nicaragua y sobre todo en el bienestar de miles de nicaragüenses quienes podrían perder sus empleos por un régimen que viola los derechos humanos en Nicaragua.

Miguel Mora, periodista y asesor del Partido Restauración Democrática (PRD) en la Coalición Nacional, aseguró a 100%Noticias que la resolución de la Unión Europea remarca que la única salida que tiene el régimen Ortega-Murillo es por la “vía electoral” “El futuro de una Nicaragua con una dictadura Sandinista en el poder, aislada y bloqueada internacionalmente, de manera económica y con gobernantes dictadores ilegítimos y desconocidos a nivel internacional esto remarca que la situación de Nicaragua tiene que transitar obligatoriamente a una democracia por la vía electoral y se le avisa que viene una guerra una guerra internacional en contra de ellos y que tienen que cambiar de rumbo si quieren sobrevivir”, manifestó.

Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) considera que la resolución aprobada demuestra que el régimen sandinista está completamente aislado y solos “absolutamente nadie dentro del parlamento europeo pudo defender lo indefendible, las diversas bancadas liberales, social demócratas, socialistas, conservadoras, todas las bancadas más influyente del Parlamento Europeo votaron a favor de esta contundente resolución que exige al régimen Ortega Murillo la suspensión de las iniciativas de leyes que llevan hacia una cubanización de Nicaragua y que en gran medida son una copia de lo que ha hecho Vladimir Putin en Rusia como en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”

Respecto a la posible activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, Maradiaga asegura se podrían en riesgo casi 300 millones de dólares de intercambio comercial “esto no sería un castigo al pueblo de Nicaragua, no hay que verlo de esa forma, de activarse esa cláusula democrática sería el resultado que Ortega no escuché lo que dice esa resolución que esperamos que la lea detenidamente, el acuerdo como su nombre lo indica es un compromiso de libre Asociación entre Nicaragua y Europa y tiene compromiso en materia de derechos humanos”.

El opositor agradeció a la diáspora nicaragüense en Europa, parlamentarios, comunidad internacional por continuar presionando desde afuera “nosotros lo seguimos haciendo, promoviendo la plena unidad desde adentro”.

El Parlamento Europeo aprobó hoy con 609 votos a favor una resolución de once puntos donde rechazan la leyes de Agentes Extranjeros (Ley Putin), Ley de ciberdelitos (Ley mordaza) y leyes sobre crímenes de odio. Además, los eurodiputados piden sanciones para Daniel Ortega y Rosario Murillo, si aprueban estas leyes en Nicaragua y no dan marcha atrás de la represión en contra de opositores, y si no garantizan el clima para unas elecciones libres y transparentes.