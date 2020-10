Matamoros: Resolución del Parlamento Europeo reduce al régimen de Daniel Ortega a "mínima expresión"

El analista Bosco Matamoros calificó de “histórica y aplastante” la resolución que aprobó con amplia mayoría el Parlamento Europeo que por primera vez solicita sanciones para el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo por violar los principios fundamentales como el derecho a la libre expresión y derecho de asociación, que son principios fundamentales para la Unión Europea y no han sido respetados por Ortega-Murillo.

“Ortega ha violado de una forma aplastante, no hay argumento que pueda justificar sus acciones. Los europeos no encuentran más alternativas, a pesar que históricamente se conoce que los órganos comunitarios de la diplomacia Europea es muy reacia a tomar esas acciones y adoptar una resolución de esta naturaleza”, expresó Matamoros.

Lea: Resolución aprobada por Parlamento Europeo

Respecto a la activación de la Cláusula Democrática del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, Matamoros considera que no puede haber un “divorcio” entre los principios que son la base política-económica y tampoco puede haber un “trato preferencial” a un régimen que viola todos los principios fundamentales.

LEER MÁS: Con 609 votos Parlamento europeo aprueba resolución que pide sanciones para Ortega y Murillo y rechaza leyes mordaza

“Los europeos dijeron Basta Ya!, no podemos continuar una relación con un gobierno que violenta todos los principios. En términos económicos muchísimo nicaragüense se verían impedidos en viajar y el hecho de ser nicaragüense implicaría una carga adicional para que se pueda movilizar libremente. Por otra parte, la misma suspensión del resto de países centroamericanos seríamos la excepción a un acuerdo general que ha premiado el desarrollo de los países de la región, aquí se acabó el turismo europeo, aquí se acabaron las inversiones europeas, inclusive tomará mucho tiempo para que se vuelva a recomenzar o restablecer la confianza”, explica el analista.

Según el experto, en la resolución la UE marca una “hoja de ruta” para el respeto de las libertades, liberación de prisioneros políticos, reformas electorales “esa hoja de ruta que debería seguir el gobierno de Daniel Ortega, la alternativa es tremenda, devastadora ya se señala claramente que estás sanciones serían no solamente de orden general sino específica a individuos, a funcionarios responsables de las violaciones de derechos humanos”, refiere en declaraciones a 100%Noticias.

LEER MÁS: Eurodiputado: Daniel Ortega se continuará "riendo" si no se activa cláusula democrática del ADA

Para Matamoros, esta resolución envía señales a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos (OEA), Grupo de Lima, PARLACEN, “orienta la política exterior” “un día aplastante en la historia de Nicaragua, peor no podía haberse hecho, ni siquiera diseñado esto es un fracaso, una falta de visión y una falta de entendimiento de cómo debe llevarse las relaciones internacionales en el siglo XXI, parece que el gobierno del presidente Ortega no se ha percatado que está obligado a respetar los convenios, a respetar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”, manifestó a 100%Noticias.

Según el experto, los términos de “soberanía” que utiliza el régimen sandinista son del siglo pasado por eso llevan a Nicaragua a una situación potencialmente “catastrófica”, quedando reducidos a una “mínima expresión”.

LEER MÁS: Rosario Murillo demanda respeto sin mencionar la resolución aprobada por parlamento europeo

“Ya no podrán viajar no sólo los Estados Unidos tampoco a Europa, descongelarán su cuenta, el mundo les ha cerrado el espacio político, diplomático y jurídico, se ha reducido a la mínima expresión. Si el Gobierno del presidente Ortega no escucha este llamado que le hace el Parlamento Europeo está llevando a su autodestrucción, al hundimiento de lo que es la marca Nicaragua, el país que no es propiedad de ningún partido, de ningún régimen, es patrimonio de todos los nicaragüenses”, dijo.