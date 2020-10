Coalición Nacional juramenta a estructuras de León, pese a las amenazas y asedio policial

La policía orteguista se presentó al lugar para realizar fotografías y requisas arbitrarias

Pese a la amenazas y hostigamiento de la sancionada policía sandinista, la Coalición Nacional realizó una reunión en el municipio de Malpaisillo del departamento de León, dicha actividad tuvo como objetivo conformar la estructura departamental.

La policía orteguista se presentó al lugar para realizar fotografías y requisas arbitrarias a integrantes como a Felix Maradiaga, y otros representantes de distintas organizaciones que participaron.

Maradiaga fue perseguido por una patrulla policial desde que salió de Managua, otros uniformados los retuvieron y "nos catearon" la camioneta denunció el líder opositor azul y blanco.

El gran despliegue policial combinado con fuerzas paramilitares era dirigido por el Comisionado General Fidel Dominguez, jefe de la Policía en León. Domingue amenazó a Miguel Mora y Marlon Powel, ambos integrantes de la Coalición, que encararon a Dominguez en las afueras del lugar donde se encontraban reunidos. También como parte de los ataques a los medios de comunicación independientes que hicieron cobertura en la actividad, la policía de transito aplicó multas exageradas de hasta 3,000 córdobas al conductor del medio digital Artículo 66. También se aplicaron multas a casi toda la caravana de la Coalición Nacional cuando concluyó la reunión y venían de regreso a Managua.

Policías retuvieron el vehículo de Mora en el kilómetro 96 de la carretera a León, le ordenó que bajara y lo empujó, Mora le reclamó y amenazó con golpearlo y torturarlo.

"No has sabido lo q es una buena tortura le dijo el policia” le dijo el policía a Mora y se lo llevó a media calle.

Ante esta persecución feroz, la Coalición Nacional no se amilanó y la actividad se llevó acabo con la participación del sector estudiantil y juvenil de la organización y miembros del Comité Nacional.

Medardo Mairena hizo hincapié que la Coalición Nacional "no es una organización clandestina" por ende hacen valer sus derechos de libre circulación en el país.

De igual manera líderes estudiantiles participaron y expresaron que la clave de la "persistencia ante el régimen orteguista es la unidad".

Las mujeres que también integran la coalición manifestaron que el empoderamiento de la mujer es un derecho que merece ser reconocido, debido a los aportes que muchas mujeres han entregado al pueblo de Nicaragua, por lo tanto, deben ser tomadas en cuenta en el momento de tomar decisiones que conciernen a la construcción de una nueva democracia en el país

Luis Juarez, integrante de sector juvenil del movimiento campesino, exhortó a la Coalición Nacional de continuar exigiendo las demandas de justicias que el pueblo nicaragüense exige al régimen Ortega Murillo.

Finalmente, Miguel Mora, reconoció y agradeció la participación y el interés de ser parte de un cambio democrático, recordó que el objetivo de la Coalición Nacional no es meramente electoral.

“Necesitamos la organización” para seguir adelante expresó Mora.

La directiva departamental fue juramentada por el coordinador rotativo de la Coalición Medardo Mairena.