Diputados sandinistas aprueban Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua

Con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, los diputados sandinistas con amplia mayoría en la Asamblea Nacional, aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual califica como “agente extranjero” a todo aquel que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras, o emprenda actividades que representen “una amenaza a la seguridad del Estado”.

El diputado sandinista José Figueroa leyó el dictamen que aprobó por mayoría la Comisión de Economía, Producción y Presupuesto, que se autoconsultó para pasar al plenario la iniciativa de Ley.

Walter Espinoza, diputado del PLC, lamentó que el proceso de consulta no fuera más amplio “lamentablemente no fue más allá de lo abierto que se tenía que hacer este proceso de consulta y no sólo tener a los funcionarios públicos del gobierno. Sin embargo, el pueblo nicaragüense está claro que esto es parte de las persecuciones. ¿Ustedes creen que van a detener al pueblo nicaragüense?”, manifestó.

En el objetivo de la Ley “es establecer un marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua” según el dictamen de mayoría aprobado por diputados sandinistas. La Ley es de aplicación discrecional y dejan la amenaza en los casos de las excepciones “en caso que las personas exceptuadas en la presente ley lleguen a realizar actividades que deriven en injerencia de personas naturales o jurídicas, gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua se aplicarán las disposiciones correspondientes de la legislación vigente”.

La diputada sandinista Irma Dávila defendió la aprobación de la Ley "El tigre está herido y está tirando manotazos, en nuestro país algunos que han venido desestabilizando pretendiendo robar la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, quieren seguir con esa desfachatez porque se roban el dinero que entra y se sacan las mantillas al sol y ahora vienen a satanizar esta ley. Esta no es una ley penal, esta no es una ley de persecución no sabemos porque brinca que les duele tanto", manifestó en el plenario.

Brooklyn Rivera del Partido Yatama se opuso a la aprobación de la iniciativa y llamó a que se aplique de forma pareja no sólo a un grupo "realmente viene a afectar la vida, la seguridad, la propiedad de los bienes de de estas comunidades cuando se plantea que los organismo de derechos humanos los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas ahora estarían expuestos a ser perseguidos, acostados, enjuiciados. Las leyes sean parejo para todos los sectores nacionales no puede ser aplicada sólo a un grupo como se suele hacer en la actualidad. Hay grupos que reciben fondos del extranjero pero como están vinculados al partido de gobierno no los vuelven a ver, se hacen de la vista gorda y estan acumulando grandes cantidades de fondos y riqueza", expuso.

"El agua caliente ya fue inventada" así justificó Walmaro Gutiérrez la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros al admitir que es una copia de otras legislaciones. Los críticos la comparan con la Ley de Agentes extranjeros de Rusia, y le llaman "La Ley Putin", aprobada en el 2012.