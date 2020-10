Lenin Salablanca: todos los municipios de la Alianza Cívica de Chontales nos quedamos en Coalición Nacional

Para Salablanca, excarcelado político de la dictadura toda esta separación decidida por la dirigencia nacional de la Alianza se debe a los intereses de siempre.

El excarcelado político y líder de la Alianza Cívica en Chontales, Lenin Salablanca, dijo que no le sorprendió la salida de la directiva de la Alianza de la Coalición Nacional ya que era algo anunciado por el propio empresario Mario Arana de acuerdo a un audio que circuló en redes sociales semanas atrás.

"En lo personal no me asusta que tomen los empresarios esa decisión, porque no es la primera vez que le den la espalda al pueblo y me preocupa que manipulen a los estudiatnes o que se dejen manipular y a las personas que creen que porque tienen dinero van a someter a un pueblo, no es así...que las cúpulas escuchen a las bases, que escuchen al pueblo, nada son ellos para doblegarnos" reprochó Salablanca a quien la sancionada Policía sandinista lo asedia día y noche cada vez que sale a vender sus cuajadas.

Salablanca ratificó sostuvieron una reunión los municipios en Chontales para medir el pulso del pueblo "y se los hice ver al mismo Yubrank Suazo, al mismo Jasson y al mismo Juan Sebastián Chamorro que nunca le vamos a mentir al pueblo y que chontales cierra filas con la Coalicion Nacional, hacemos el llamado al pueblo de Nicaragua a la unidad que no pisoteen la sangre de los muertos, de los asesinados por querer cargos políticos, por querer lucrarse y por intereses personales" criticó Salablanca.

En el comunicado de la Alianza anunciaron que impulsarán una plataforma electoral para ir a las elecciones, “que permita aglutinar a todas las organizaciones democráticas de la oposición para plantarle cara a la dictadura, y abrir un nuevo tiempo en Nicaragua de democracia, libertades y progreso social”.

Salablanca cuestionó ese llamado de conformar otra plataforma y mas bien esto le echa una palada de tierra a su propia credibilidad "por sus actitudes, por sus acciones, por querer imponernos y mentido, si nosotros no estábamos a favor de lo que ellos dicen nos tratan como que andamos promoviendo la división y que andamos boicoteando el trabajo que han hecho" denunció el líder de la Alianza Cívica en Chontales.

Y sobre el nuevo proyecto de unidad de la AC agregó "Ellos se dividieron de la UNAB para mejorar, luego quisieron conformar la coalición y no les dio resultado, y ahora si van a formar otra coalición y si no les resulta van a formar otro? asi van a ir poco a poco mientras el tiempo va pasando y los que están pagando los platos rotos somos los de apie, somos el pueblo porque los empresarios de alguna u otra manera siempre tendrán su dinero y lo pondrán a producir a costilla del mismo pueblo si es necesario" dijo Salablanca.

Durante la conferencia de prensa Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza cívica se refirió a las lluvias de críticas por el anuncio de la separación de la Coalición.

"Y que si van haber críticas pues que sean así, pero nosotros no vamos a comprometer, no vamos a endeudar, ni vamos a empeñar nuestros principios y valores con personas que han representado el pasado, que han representado la corrupción, podemos ser miembros de un cuerpo opositor, de hacer acuerdos respetuosos, pactos en el buen sentido de la palabra, acuerdos políticos como los 7 puntos que he planteado, pero ya ser socios de una organización donde se practica la exclusión, donde se practica el autoritarismo preferimos estar en una mesa de tu a tu y no ser socios" manifestó Chamorro.

Para Salablanca, excarcelado político de la dictadura toda esta separación decidida por la dirigencia nacional de la Alianza se debe a "los intereses de siempre, a como me lo dijo Yubrank Suazo, hemos perdido el control, se lo dije a él personalmente el control de qué? han querido controlar todo y repito creen que por tener dinero tienen derecho, quieren controlar a todo un pueblo, están buscando sus intereses personales, sus puestos políticos, están luchando parte de diputaciones, que quien se va a eregir como presidente de cargos públicos eso es lo que están haciendo" y agregó que está claro que cuando están esos intereses "no te va a importar lo que el pueblo piense".

Aunque Juan Sebastián Chamorro dijo “No somos divisionistas" Salablanca considera que "lo que están haciendo es dividir al pueblo".

"Que escuchen de un Lenin que no es que quiera echar tierra ni que los quiera avergonzar públicamente solo que se den cuenta que lo que ellos han hecho tarde o temprano se va a dar cuenta la población" advirtió Salablanca.