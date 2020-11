"Se me salen todos ya, les doy cinco minutos, no está autorizado esto, cinco minutos, fuera todo mundo" sentenció el Comisionado Mayor Ángel Martin Solórzano, segundo jefe de Policía en Matagalpa a miembros de la Coalición Nacional que estaban en un local de Matagalpa en actividades de organización.

"Nicaragua es libre o estamos presos?" reclamó uno de los miembros de la Coalición de Matagalpa al Comisionado quien insistió "dale cinco minutos" e inmediatamente Luis Fley miembro del Comité Nacional de la Coalición comenzó a juramentar a la directiva departamental.

Los miembros de la Coalición salieroN del local obligados por la Policía y se desplazaron a la casa del excarcelado político Roberto Cruz y nuevamente la policía llegó a hostigar.

Luis Fley expresó a nuestro medio aliado Notimatv que la Policía llegó de una manera "prepotente" dijo una "palabra vulgar" y "tuvimos que juramentar rápidamente a los miembros del Comité" destacó Fley.

"Es una violación a nuestros derechos humanos, a la constitución, esto es una muestra más que estabamos bajo la bota de una dictadura" reprochó Fley quien anunció que pese a esta persecución y violencia que ejerce la policía no van a detenerse en la organización y aprovecharán la tecnología, el internet, zoom y whatsapp para continuar con el proceso de organización.

Le puede interesar: Presidente del COSEP sabía de carta enviada a Daniel Ortega, dice Presidente de CADIN

El excarcelado político de Matagalpa Roberto Cruz, defendió el derecho a organizarse sin intimidación y asedio porque no están haciendo nada malo.

"La policía, cómplice del régimen, un grupo de sátrapas agreden de manera verbal e intimidatoria a la población no dejando reunirse, no dejando organizarse. Esto impulsa a los opositores, que somos la mayoría a organizarnos" agregó Cruz quien pidió la unidad para no permitir que se continúen violando "nuestros derechos". Cruz destacó que con solo el hecho de reunirse en un local y pararse firme a la policía sandinista, "demuestra que la población ha perdido el miedo y eso es el temor del régimen.

Más temprano en Matagalpa, la Policía mantuvo rodeado el Centro Diocesano conocido como "La Cartuja", ya que pensaban que ahi sería la reunión que fue cambiada de local como dos veces.

Delegación de la Unidad que asistiría a reunión de la Coalición Nacional, fueron expulsados injustificadamente por policías y paramilitares de Matagalpa.



Agredieron a Ivania Álvarez solo por exigir respeto a sus derechos constitucionales.



¡Le temen a la organización ciudadana! pic.twitter.com/aMRsTsLaeU — Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) November 1, 2020

Jóvenes de la Unidad azul y blanco, miembros de la Coalición Nacional, fueron desalojados de forma violenta de un hotel matagalpino, a la líder Ivania Álvarez la sacaron a golpes de su habitación, denunció en redes sociales Ariel Sotelo, del sector juvenil y estudiantil de la UNAB.

Medardo Mairena, líder del Movimiento campesino y Félix Maradiaga del Consejo político de la UNAB, ambos integrantes de la Coalición, la Policía no les permitió salir de Managua. Maradiaga y Mairena se dirigían a Matagalpa para participar en la organización departamental.